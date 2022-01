Darias defensa que el canvi de protocol a les escoles es va fer amb l'aval dels experts i des de la «cogovernança»

La Comissió de Salut Pública va aprovar aquest divendres un canvi en el protocol i va passar a recomanar que s'eliminin les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada de covid-19 o menys de cinc positius. Així, a partir de dilluns, amb el retorn als centres educatius, només s'haurà de confinar l'aula si hi ha cinc o més casos positius o afectació del 20% o més dels alumnes del grup en un període igual o inferior a set dies.Darias ha destacat «la feina excel·lent» dels experts que assessoren el Ministeri de Sanitat i les comunitats, i que s'ha pres les «millors decisions» des de «l'acord i la cogovernança».La ministra ha fet aquestes declaracions durant una visita al dispositiu de vacunació contra la covid-19 habilitat pel Servei Extremeny de Salut a Plasència. Darias ha insistit en la importància de la vacunació, que és «l'arma més potent per lluitar contra la pandèmia» i que ha suposat «el punt d'inflexió».Darias ha explicat les dades d'un informe oficial del Ministeri segons el qual l es persones d'entre 60 i 79 anys no vacunades tenen setze vegades més probabilitats d'ingressar en un hospital que un vacunat , vint vegades més de morir i 30 vegades més d'ingressar a l'UCI.