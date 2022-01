Com puc guardar el certificat covid al mòbil per tenir-lo sempre a punt?

Així has de guardar el teu certificat covid per tenir-lo sempre a mà, fins i tot sense connexió a internet

Actualitzada 08/01/2022 a les 13:46

Des de fa setmanes, el certificat covid ja és imprescindible per accedir a bars i restaurants, gimnasos, locals d'oci nocturn, residències de gent gran i tambécasaments. Amb l'arribada de l'augment de contagis per la sisena onada del coronavirus i la variant òmicron, el govern català ha estès l'ús del passaport covid per evitar més restriccions, com la limitació dels aforaments o la reducció dels horaris.

El certificat s'aconsegueix mitjançant l'aplicació web La Meva Salut, però un cop descarregat, no sempre sabem com guardar-lo als nostres fitxers. El portal web Betevé explica, pas a pas, com guardar el teu certificat covid al mòbil —Android i iOS— per tenir-lo sempre a punt.

Android

Si el teu mòbil és un Android i vols tenir sempre a mà el teu certificat de la covid per ensenyar-lo fins i tot quan no tinguis connexió a internet, el primer que hauràs de fer és entrar al web o a l'aplicació de La Meva Salut i descarregar-te el passaport. Aleshores ja el tindràs al mòbil. El proper pas serà guardar-lo per no haver-lo de buscar cada cop que t'ho demanin en un local i vulguis entrar-hi.

Quan tinguis descarregat el certificat de la covid, entra al web app.getcovidpass.eu. Tria l'opció Crear el meu. La pàgina et demanarà acceptar el tractament de les dades per crear el passaport de la covid a la teva cartera mòbil. Quan acceptis, tens dues opcions: escanejar el QR del teu certificat de la covid o penjar el document en format PDF, JPG o PNG. Pots elegir l'opció que desitgis. Aleshores, el sistema llegirà la informació i crearà un passi digital que podràs descarregar immediatament i guardar a la «wallet» del teu mòbil. Si no tens l'aplicació Yourwallet, caldrà que te la descarreguis de Google Play.

Apple

Si en el teu cas tens un Iphone, primer, cal descarregar-se el passaport del web o l'aplicació de La Meva Salut. Tan bon punt tinguis el document al telèfon, entra al web app.getcovidpass.eu.

El primer que et demanarà la pàgina és acceptar el tractament de les teves dades, les quals només s'utilitzaran per crear el passaport de la covid a la teva cartera mòbil. Fet això, tens l'opció d'escanejar el QR del teu certificat de la covid o penjar-lo en format PDF, JPG o PNG.

Després, el web et demanarà permetre el passi per a Apple Wallet i ja podràs afegir el certificat de la covid a la cartera mòbil.