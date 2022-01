Casado respon a Sánchez i rebutja donar suport a la reforma laboral

En relació amb la reforma laboral, Casado ha denunciat que Sánchez «no parla amb l'oposició». «Fa el que li dóna la gana; primer deroga el que va fer el PP i després ens fa responsables de no donar-li suport», apunta. En aquest sentit, assegura que el president espanyol tampoc ha tingut en compte l'opinió del PP en contrareformes parcials com la de les pensions o l'educació i titlla Sánchez de «mentider, incompetent i arrogant».Pel que fa a les declaracions de Garzón, Casado creu que, si Sánchez no aconsegueix cessar-lo, haurà «d'assumir responsabilitats» i l'ha criticat per «no ser capaç ni de canviar el seu propi govern perquè depèn de partits radicals amb qui no volia pactar».