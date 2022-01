Argimon avala el canvi de les quarantenes escolars però critica les formes

El conseller preveu assolir el pic de la sisena onada «d'aquí a deu dies» i confia en «poder començar a treure el cap»

Actualitzada 08/01/2022 a les 11:57

Actuar cada vegada amb més normalitat

Període de transició

Descarta la vacunació obligatòria

«Solidaritat» davant la decisió d'aplicar el toc de queda

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat favorable amb el canvi de les quarantenes als centres educatius proposat per la Comissió de Salut Pública –que estableix que una aula només s'haurà de confinar si detecta cinc o més casos positius o una afectació del 20% o més-, tot i que ha criticat les formes amb què s'ha aplicat la mesura.«No són maneres de fer», ha dit en una entrevista aquest dissabte a Rac1, tot recordant que la decisió s'ha donat a conèixer dos dies abans de la represa de les classes.Per altra banda, Argimon preveu que Catalunya assoleixi el pic de la sisena onada «d'aquí a una setmana o deu dies» i confia que la situació epidemiològica permeti al país «començar a treure el cap».En l'entrevista, el conseller de Salut ha lamentat que el canvi de les quarantenes escolars no hagi anat acompanyat de protocols i ha opinat que el sistema de cogovernança entre el govern central i les autònomes és «millorable». «Estem parlant de mesures que s'han d'explicar bé», ha afegit.Tot i que ha assegurat que el Govern té la potestat per decidir com s'actua a Catalunya al voltant de les quarantenes, Argimon ha defensat que té sentit no prendre decisions diferents de la resta de comunitats. «Amb això confons molt més a la gent», ha apuntat. El que sí que continuarà fent Salut seran testos a tots aquells grups classe on s'hagi detectat un cas positiu de covid-19. «Si surten almenys cinc positius, convindrà retirar cap a casa», ha puntualitzat. Segons ha detallat Argimon, aquest protocol se seguirà tant a l'escola primària com a l'escola bressol.Malgrat l'increment de contagis dels últims dies impulsat per la variant òmicron, el conseller ha defensat la presencialitat a l'educació i ha assegurat que les escoles es mantindran obertes.Durant l'entrevista, Argimon també ha estat preguntat per aquelles situacions en què un infant ha resultat contacte estret amb algun familiar positiu de covid –un tiet o un cosí, per exemple, i no els seus pares- en algun àpat o trobada. En relació amb aquesta qüestió, el conseller ha apostat per «actuar cada vegada amb més normalitat». «És important que quan es tinguin interaccions amb adults es mantinguin les mesures, però hem d'actuar cada vegada amb més normalitat; si el nen o nena que ha vist el seu tiet i no es confina a l'escola, tampoc caldrà que es confini a casa», ha explicat.Per altra banda, ha remarcat la importància de «minimitzar tant com es pugui» les interaccions dels infants amb les persones vulnerables.Malgrat l'increment de contagis, Argimon ha indicat que Catalunya comença a estar «en un període de transició» pel que fa a la sisena onada. Alhora, ha destacat que la variant òmicron «té avantatge respecte a la variant delta», tot assenyalant que és més lleu i que té més capacitat de transmissió, fet que pot afavorir la immunitat massiva i natural.Segons les dades presentades pel conseller, actualment vuit de cada mil infectats per covid-19 acaben ingressats a l'hospital, i un d'ells ha d'anar a l'UCI. A l'inici de la pandèmia, la ràtio d'ingressats se situava al voltant dels 40 per cada mil persones, de les quals sis havien d'anar a l'UCI.Argimon també ha descartat fer obligatòria la vacunació obligatòria a Catalunya, tal com han plantejat altres països. En relació amb aquesta qüestió, ha destacat que Catalunya és un país «on es vacuna molt» i on les baixes xifres de vacunació «no són un problema». «Forçar la situació en un moment on hi ha restriccions crec que és crear un debat que no necessitem», ha defensat.Pel que fa al toc de queda, Argimon subratllat que la decisió d'aplicar-lo «no només depèn de Salut», sinó de la comissió delegada que formen els departaments de Presidència, Vicepresidència, Salut i Interior. «Nosaltres en les reunions plantegem mesures per reduir la interacció social», ha comentat, sense entrar en detalls de quina és la seva postura sobre aquesta mesura. «Aquí sóc 100% solidari; hi ha moments en què cadascú expressa el seu posicionament; les posicions que a vegades s'agafen no són les que voldria salut, i moltes vegades també s'agafen posicions que no volen altres conselleries», ha puntualitzat.