Així són els nous dispositius de la DGT capaços de multar a llarga distància

L'organisme compta amb instruments innovadors per caçar les infraccions

Actualitzada 08/01/2022 a les 13:31

La Direcció General de Trànsit (DGT) va destacar que el 2021 va ser un bon any en aquest sentit. Durant el passat període que comprèn de l'1 de gener al 31 de desembrerespecte a l'any 2019. Així, Espanya registra durant l'últim any la seua segona xifra de morts més baixa des que es tenen registres oficials només superada per 2020, encara que aquest compta amb les particularitats del confinament i restriccions severes de mobilitat.

Durant tot el 2021 es van produir 921 víctimes mortals, una xifra que encara que suposi un descens continua preocupant els reponsables de la seguretat viària. Per aquesta raó en els últims mesos s'ha elaborat una nova legislació viària que pretén donar un pas més en aquest sentit i adequar la llei als temps actuals.

Es tracta d'un nou dispositiu que anirà per l'aire. La DGT ha incorporat als seus sistemes uns drons dotats amb càmeres d'alta qualitat que seran capaços de prendre fotos clares dels conductors infractors fins a 500 metres de distància. Aquests sobrevolaran les zones on normalment se succeeixen concentracions de vehicles, accidents o es pugui sobrepassar amb facilitat la velocitat màxima de circulació per fer instantànies dels conductors infractors. Gràcies a aquests drons de petita mida, els conductors no els visualitzen ràpidament, fet que dona avantatges a l'hora de multar.