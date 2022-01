Les cadenes d'alimentació i gran consum reclamen que l'alta laboral per covid sigui automàtica

Davant d'aquesta situació, les empreses del sector de l'alimentació i el gran consum sol·liciten que es faciliti l'alta laboral automàtica associada a totes les baixes per covid una vegada superats els set dies en absència de simptomatologia. Les empreses posen a disposició del sistema públic de salut les mútues d'accidents de treball per col·laborar en aquesta tasca, «evitar consultes innecessàries en atenció primària i descongestionar-la».Així mateix, també reclamen que es redueixin els períodes de quarantena als «mínims indispensables» per garantir la gestió correcta de la pandèmia. En aquest sentit, Aecoc sol·licita que s'estudiï la possibilitat d'escurçar els terminis o limitar els col·lectius en què s'apliquen aquestes quarantenes perquè l'actual reducció de deu a set dies està resultant insuficient per garantir la cobertura adequada de les vacants.Per això, ha demanat mesures als ministeris de Sanitat, Treball, Comerç, indústria i Turisme, Agricultura i Seguretat Social. Segons l'associació, l'increment de les baixes de treballadors registrades a les empreses del sector, que «suposa un gran problema administratiu».D'altra banda, la decisió presa per algunes comunitats autònomes consistent a donar baixes telefòniques basant-se en un auto-test d'antígens estàsuposant, per l'organització, «un problema afegit de gestió de les altes, que sí que s'han d'obtenir de manera presencial als centres de salut».L'organització recorda que per garantir el servei essencial a la ciutadania, la majoria dels treballadors han d'exercir la seva activitat «presencialment», i no poden teletreballar ni ser substituïts per altres mitjans.