Alerten d'un SMS que suplanta MRW per robar els diners dels usuaris

Les víctimes reben un missatge de text on se'ls demana que paguin les despeses d'enviament d'un suposat paquet

Actualitzada 07/01/2022 a les 08:21

La companyia d'enviaments MRW ha estat víctima d'una campanya de phising a través de l'enviament de missatges de text que suplanten la seva identitat amb l'objectiu de robar els diners dels usuaris.Segons ha alertat l'Oficina de Seguridad del Internatura (OSI) les víctimes reben un SMS on se'ls sol·liciten les dades de la seva tarjeta bancària per pagar les despeses d'enviament d'un suposat paquet.El missatge de text conté el següent text: «Estimado/a [usuario], debe abonar los gastos del envío [XXX] de [XXX]. Puede hacerlo:», seguit d'un enllaç a una pàgina fraudulenta.En cas de prémer l'enllaç, els usuaris són redirigits a una pàgina amb un disseny molt similar a la web legítima de MRW.Si es faciliten les dades de la seva tarjeta començaran a realitzar-li càrrecs indeguts al seu compte. L'OSI no descarta que s'estiguin utilitzant missatges similars suplantant altres empreses.