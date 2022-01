Toni Cruanyes guanya el Premi Pla amb 'La vall de la llum' i Inés Martín s'endú el Nadal amb 'Las formas del querer'

Actualitzada 06/01/2022 a les 20:06

Toni Cruanyes ha guanyat la 54a edició del premi Josep Pla amb 'La vall de la llum' i Inés Martín s'ha emportat la 78a edició del Premi Nadal amb 'Las formas del querer'. Els dos guanyadors s'han donat a conèixer aquest dijous a l'Hotel Palace de Barcelona, en un acte que, per segon any consecutiu, s'ha celebrat sense el tradicional sopar literari arran de la pandèmia. Els autors han presentat les obres amb pseudònim –Maria Becana en el cas de Cruanyes i Candela Vázquez en el cas de Martín- i han assenyalat que ambdues tenen un alt component personal. En el cas de Cruanyes, la novel·la gira entorn la mort del seu avi i els seus orígens familiars, mentre que l'obra de Martín narra com la literatura l'ha ajudat a afrontar el present.