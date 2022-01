El preu mitjà de la llum es manté per sobre els 200 euros MWh per a aquest divendres

Actualitzada 06/01/2022 a les 17:15

El preu mitjà de la llum pujarà lleugerament aquest divendres i se situarà en els 215,86 euros MWh davant els 212,98 euros d'aquest dijous, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). D'aquesta manera, se situa per segon dia aquest any per sobre els 200 euros després que durant aquestes festes de Nadal el preu mitjà de la llum se situés en general més a prop dels 100 euros. La franja més cara es va situar entre set i vuit del vespre, amb 260 euros MWh, mentre que la franja més barata serà entre les cinc de la matinada i les sis del matí, amb 162,8 euros MWh. Si es compara amb els preus de fa un any, els 215,86 euros MWh superen en un 142% els 88,93 euros MWh del 7 de gener del 2021.