Una clínica espanyola prova un tractament experimental que reduiria al mínim el contagi per covid

Actualitzada 04/01/2022 a les 18:49

La Clínica Universitat de Navarra (CUN) està treballant en un estudi en el qual un grup de cent pacients se sotmetrà a un tractament de fotodesinfecció nasal per a destruir el virus allotjat en el nas i evitar així que contagiï a persones sanes.L'assaig prova un dispositiu de la companyia canadenca Ondine Biomedical Inc. en pacients que han donat resultat positiu en una prova PCR i que no han requerit ingrés hospitalari, ha explicat la CUN en una nota en la qual també assenyala que és l'únic hospital en el món que participa en l'estudi.Segons l'especialista del Servei de Malalties Infeccioses de la CUN i co-investigador principal de l'assaig, Francisco Carmona, amb la fotodesinfecció nasal no es busca curar als pacients quan la malaltia està ja instaurada, sinó «destruir el reservori de la covid-19 de les fosses nasals, on la replicació del virus és més activa durant els primers dies».«Si aconseguim això, esperem que el virus no es transmeti i que el pacient deixi de ser un agent transmissor de la infecció a altres persones a curt termini després del tractament», revela.La tecnologia de la fotodesinfecció mitjançant teràpia fotodinàmica és un procés indolor que s'ha usat durant més de 10 anys, principalment al Canadà, com un mecanisme per a prevenir les infeccions de la ferida quirúrgica per bacteris multiresistents que colonitzen les fosses nasals.Durant la primera ona de la pandèmia, els equips dels programes de Teràpia Gènica i de Teràpies Moleculars del Cim Universitat de Navarra ja van demostrar l'eficàcia de la teràpia fotodinàmica per a la destrucció in vitro del SARS-CoV2.L'especialista en Medicina del Treball de la CUN i co-investigador de l'assaig, Alejandro Fernández-Montero, detalla que, si s'aconsegueix eliminar el reservori del virus, aquest tractament podria permetre «escurçar la durada dels confinaments amb infecció per SARS-CoV-2, generant un impacte positiu en la població, les empreses i l'economia».Subratlla que «a més, l'àmbit hospitalari es podria beneficiar doblement, disminuint el risc de contagi dels malalts al personal sanitari, i escurçant les baixes dels professionals sanitaris o dels cuidadors de dependents, que en situacions de pandèmia són imprescindibles».Carmona afegeix que un altre avantatge d'un enfocament de destrucció física del virus és que «aquest tipus de tractament seria agnòstic a la mena de variant, la qual cosa faria d'aquest tractament un complement perfecte a les actuals mesures de prevenció i terapèutiques», a més de que «el virus no pot desenvolupar cap resistència al tractament».Es tracta d'un assaig aleatoritzat i controlat, els participants del qual estan sent reclutats entre persones ateses per contagi de covid-19 en la seu de Pamplona de la Clínica Universitat de Navarra, que reben tres sessions de fotodesinfecció i durant dues setmanes es comprova en ells l'evolució de la càrrega viral i de la malaltia.D'acord amb la pràctica habitual dels assajos clínics i per a confirmar l'eficàcia del tractament, la meitat dels participants està rebent el tractament fotodinàmic, i l'altra meitat rebrà una intervenció control.