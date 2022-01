Un nou tractament experimental contra l'alzheimer millora la memòria dels pacients

El medicament actua reduint la formació de plaques de beta-amiloide en el cervell

Actualitzada 04/01/2022 a les 19:22

Una teràpia segura

La importància de les plaques de beta-amiloide

Pels terribles danys que causa i pel prevalent que és, l'alzheimer és un gran repte per a la medicina contemporània i són moltes les persones que dediquen els seus esforços a buscar tractaments i a comprendre la naturalesa de la patologia. En aquest sentit, un assaig clínic de fase II recentment ha aconseguit resultats molt prometedors per a un possible nou fàrmac, l'ANVS401 de Annovis Bio.Tal com explica Alzheimer's News Today, aquesta substància aconsegueix reduir dues de els principals marcadors de la malaltia d'Alzheimer, que són l'acumulació de formes tòxiques de beta-amiloides i proteïnes tau. Aquest efecte es tradueix en grans millores cognitives en els pacients.Fins ara, el fàrmac ha aconseguit complir les metes dels assajos tant primaris com secundaris, amb el que es considera que la teràpia amb ANVS401 és segura per al seu ús en humans.Al mateix temps, el medicament també resulta prometedor en el tractament de la malaltia de Parkinson, ja que aconsegueix millorar les condicions motrius i cognitives dels pacients amb aquesta condició.De fet, Annovi ha sol·licitat el permís de l'Administració d'Aliments i Medicaments nord-americana (FDA) per a emprendre dos assajos clínics de fase III per al tractament de l'alzheimer amb ANVS401 i dos assajos clínics també de fase III per al tractament de la malaltia de Parkinson amb el mateix fàrmac.L'eficàcia del ANVS radica en la seva acció sobre la formació en el cos de les proteïnes beta-amiloide, tau i alfa-sinucleïna, que tendeixen a acumular-se en 'plaques' tòxiques en el cervell (les dues primeres en l'alzheimer, la tercera en el pàrkinson). Aquestes plaques dificulten la comunicació entre cèl·lules nervioses i causen inflamació del cervell.D'aquesta manera, en prevenir la seva formació, l'ANVS401 minimitza també la seva acumulació en el cervell, aconseguint amb això una important millora en les manifestacions cognitives de la malaltiaCal dir que la disminució en aquestes plaques no és tan massiva: segons els assajos duts a terme fins ara tant en humans com en ratolins, està entre el 5 i el 20%. No obstant això, això és suficient com perquè es produeixin millores molt rellevants en la qualitat de vida dels pacients.