Madrid elimina unilateralment les quarantenes dels contactes de positius a les aules

El govern espanyol acusa Ayuso de deslleialtat

El protocol contempla que només es considerarà com a brot un grup en què hi hagi tres o més casos amb infecció activa. Estableix que si es detecta un cas sospitós, s'aïllarà l'alumne, se li donarà una mascareta FFP, s'avisarà al coordinador covid del centre i a les famílies perquè aquestes truquin el centre d'atenció primària. Únicament pel que fa als professors i estudiants de més de 12 anys que siguin contactes estrets i que no estiguin vacunats, s'estableix una quarantena de set dies.La reacció ha arribat de la mà de la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que en una entrevista a La Sexta ha retret a la Comunitat de Madrid que falti a la «lleialtat institucional» quan hi ha «un fòrum multilateral» on s'adopten «decisions de país». «Surten per la tangent en una decisió diferent», ha dit abans de destacar que aquest dimarts es va assolir una «decisió conjunta per donar una resposta conjunta» als efectes de la pandèmia a les aules.