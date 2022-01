Famílies de cinema, qüestió de genètica?

Sean i Dylan Penn, Henry i Jane Fonda o Angelina Jolie i Vivianne Jolie-Pitt són alguns dels exemples

Les sagues familiars existeixen en tots els àmbits professionals, però al cinema, tenint en compte la seva repercussió mediàtica, són molt més cridaneres. Dylan Penn ha estat l'última a unir-se al quadre d'honor de fills que treballen al costat del seu progenitor com ja ho van fer Vivienne Pitt o Jane Fonda.Que els pares guiïn els primers passos dels seus fills és habitual, també al cinema on nombroses sagues han estat el brou de cultiu de la indústria que ha sabut com treure'ls el millor partit, especialment quan progenitors i fills han treballat junts.Els últims a sumar-se han estat Siguin i Dylan Penn. Pare i filla protagonitzen «Flag Day» («El dia de la bandera»), pel·lícula, que a més d'interpretar, també dirigeix l'actor, que ha rebutjat que sigui un intent d'estar feta per i per a la seva filla com a compensació per haver estat un pare absent durant la seva infància.Un relat en el qual una dona busca la reconciliació amb el seu pare. En la pel·lícula també participa Hopper, el segon fill de Sean Penn i l'actriu Robin Wright. Tot queda en família.Vivianne Jolie-Pitt va fer els seus primers passos al cinema al costat de la seva mare Angelina Jolie als cinc anys, durant el rodatge de «Malefica», on, segons va confessar l'actriu, en veure-la caracteritzada tots els nens ploraven, menys la seva filla, raó per la qual van decidir que fos ella qui interpretés en una petita seqüència el personatge d'Aurora.La protagonista de «Salt» també es va iniciar en la interpretació de la mà del seu pare Jon Voight a «Lookin' to Get Out» («Intent de fugida»), de 1982, amb el qual va tornar a coincidir a «Lara Croft: Tomb Raider».Als deu anys, Tatum O'Neal es posava a les ordes de Peter Bogdanovich i rodava al costat del seu pare Ryan O'Neal la pel·lícula «Paper Moon» («Lluna de paper»), per la qual va aconseguir l'Óscar a Millor Actriu de Repartiment, un premi que no va enfortir una carrera constant.Més jove encara, Stella Banderas Griffith, filla d'Antonio Banderas i Melanie Griffith, va formar part als tres anys de l'elenc de «Crazy in Alabama» («Bojos per Alabama»), que la seva mare protagonitzava dirigida pel seu pare l'actor malagueny, però la jove finalment no ha decidit seguir els passos dels seus progenitors.Amb vuit anys, Jaden Smith va fer plorar a mig món quan va compartir protagonisme amb el seu pare Will Smith a «The Pursuit of Happyness» («A la recerca de la felicitat»), la història d'un pare que tracta de tirar endavant al seu fill, encara que no ha estat l'única pel·lícula en la qual han treballat. «After Earth» ha estat l'última.L'actriu francesa Chiara Mastroianni ha tingut en els seus pares als seus referents, des de nena acudia als rodatges com si es tractés d'un parc d'atraccions. La filla de Marcello Mastroianni i Catherine Deneuve ha confessat la satisfacció que li ha proporcionat haver treballat amb tots dos.L'última vegada va ser el 2008 al costat de la seva mare en «Un conte de Noël», mentre que el 1996, poc abans de la seva defunció, va intervenir amb el seu pare en el film del xilè Raúl Ruiz, «Tres vides i una sola mort», encara que tots dos havien coincidit fugaçment a «Prêt-à-porter».L'actor i director Kiefer Sutherland, el popular agent federal de la sèrie «24», va començar als 17 anys la seva carrera amb una escarida aparició en la pel·lícula «Max Dugan Return» («Hola, Mr. Dugan») en la qual va coincidir amb el seu pare Donal Sutherland, encara que no ha estat l'única vegada que han treballat junts; ho han fet en tres ocasions més.Malgrat portar dècades al cinema, Jane Fonda va haver d'esperar per a treballar al costat del seu pare, Henry Fonda, en la pel·lícula «On Golden Pond» («En l'estany daurat»), per la qual ell va aconseguir l'Óscar a Millor Actor.L'actor Tom Hanks no sols ha treballat amb el seu fill gran Colin, fruit de la seva relació amb la seva primera esposa l'actriu Samantha Lewes, també el va dirigir a «The Wonders» (That Thing you Do!), on el jove va interpretar un dels seus primers papers de la seva ja extensa carrera.Tres generacions familiars d'actors es van donar cita a «It Runs in the Family» («Coses de família»), en la qual van participar Kirk Douglas, el seu fill Michael i Cameron el fill gran d'aquest últim.Els Roberts s'han consolidat ja com una de les sagues del cinema actual, on l'última a incorporar-se amb força és Emma Roberts, neboda de l'oscarizada Julia Roberts i filla del seu germà gran Eric.Va començar amb un petit paper als nou anys a «Blow» i, encara que no ha treballat al costat del seu pare, sí ho ha fet amb la seva tia a «Valentine's Day» («Històries de Sant Valentí»).Goldie Hawn assegura que li encantaria treballar al costat de la seva filla Kate Hudson, però no és una cosa que vulgui forçar. Jeremy Irons està molt orgullós de la carrera del seu fill Max, però encara no han coincidit en un rodatge.Les sagues es perpetuen al cinema. Pares, fills o germans segueixen la mateixa estela. Qüestió de genètica?