Els Agents Rurals localitzen al Segrià quatre cignes i una cigonya morts amb grip aviària

Així mateix, els serveis veterinaris de la Generalitat i del govern aragonès també estan duent a terme visites de control a explotacions d'aus comercials situades dins aquest radi de 10 quilòmetres. Tot i això, a l'àrea més propera al lloc on s'ha detectat el focus, en els 3 quilòmetres a la rodona, no hi ha cap explotació avícola. De totes maneres, des del Ministeri d'Agricultura demanen a les granges avícoles de la zona que extremin les mesures de bioseguretat per evitar una possible transmissió de la malaltia a aus domèstiques.Després de confirmar-se que els cinc ocells trobats morts a Soses tenien la grip aviària i, davant la presència del virus de la grip aviària detectada en explotacions domèstiques de Portugal i del sud de França, el Ministeri ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat a aplicar a les zones d'especial risc i a les zones d'especial vigilància d'arreu de l'Estat.La troballa dels Agents Rurals s'emmarca en la intensificació de la vigilància passiva a ocells salvatges inclosa en el Programa estatal de vigilància de la grip aviària a l'estat espanyol arran de l'increment del risc davant la recent evolució de la situació epidemiològica d'aquesta malaltia al nord i centre d'Europa.Des del Ministeri assenyalen, però, que la troballa no hauria de comportar restriccions comercials al moviment d'aus vives ni de productes derivats amb la qual cosa l'Estat hauria de continuar considerant-se oficialment lliure de grip aviària notificable.