El preu de la llum es torna a enfilar per sobre els 200 euros MWh

El preu de la llum per aquest dijous, dia de Reis, s'ha tornat a enfilar per sobre els 200 euros per MWh després que durant aquestes Festes de Nadal hagi encadenat diverses jornades seguides per sota els 200 euros, excepte el 25 (226,42 euros) i el 30 de desembre (200,68 euros). Així, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE), el preu mitjà se situarà aquest dijous en els 212,98 euros per MWh davant els 180,2 euros d'aquest dimecres. La franja més cara serà entre vuit i nou del vespre, amb 278,36 euros; mentre que entre cinc i sis del matí serà de 170,1 euros per MWh. Si es compara amb el 6 de gener de l'any passat, el preu mitjà de la llum s'ha triplicat ja que al 2021 era de 70,6 euros per MWh. ​​​​​​​