El perill dels tatuatges amb color

Cada vegada són més els artistes que utilitzen productes més naturals

Actualitzada 05/01/2022 a les 11:36

Tatuar-se avui en dia és una pràctica molt comuna que no entén d'edats ni classes, però a partir del 4 de gener de 2023 fer-se un tatuatge de color serà complicat a Europa. El motiu? Diversos estudis científics han trobat que molts components químics que formen part de la tinta de color poden provocar càncer o altres alteracions genètiques, i per aquest motiu la Unió Europea ha prohibit alguns d'aquests components.Com que gran part dels estudis de tatuatges es veuran afectats per aquesta mesura, ja s'estan buscant alternatives per evitar futures sancions, i cada vegada són més els artistes que utilitzen productes més naturals.Tot i que les conclusions d'aquest estudi no són del tot clares, tot sembla indicar que hi ha una relació entre el càncer de pell i l'ús de les tintes més comunes, per aquest motiu la mesura adoptada per la UE té un caràcter preventiu.