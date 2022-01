El coronavirus ataca a «molts més òrgans dels que es pensava»: aquestes són les seves seqüeles en el cos humà

Uns investigadors espanyols avisen que la majoria d'infeccions són lleus o asimptomàtiques, però el virus també afecta punts vitals

Actualitzada 04/01/2022 a les 17:36

Seqüeles greus

El coronavirus SARS-CoV-2, causant de la pandèmia de covid-19, està afectant més òrgans del cos humà dels quals es pensava. Així ho afirma el catedràtic de Genètica de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) Eduardo Costas, que adverteix que, si bé la majoria d'infeccions es desenvolupen de manera lleu o fins i tot moltes asimptomàtiques (sobretot amb l'actual variant òmicron), el virus també està afectant òrgans vitals com el cervell, el pàncrees, els ronyons o el cor. «Sens dubte és així, però aquest coronavirus pot tenir moltíssims més efectes sobre la nostra salut», indica.Així ho sosté en un article publicat en El Periódico en el qual explica que «hi ha nombrosos casos clínics publicats en revistes mèdiques prestigioses demostrant que el SARS-CoV-2 afecta a altres òrgans incloent el cervell, l'ull, l'oïda, el pàncrees, els ronyons, el tracte gastrointestinal, el cor i el sistema vascular».Així mateix, el professor recorda que «també es donen cada vegada més casos de síndromes complexes com la covid persistent o diverses alteracions neurològiques».Costas enumera quatre formes d'evidència científica que s'ha obtingut fins al moment sobre els efectes d'aquest nou coronavirus pandèmic en l'organisme humà. D'una banda, continua, s'ha detectat SARS-CoV-2 «directament dins dels òrgans, a més d'en les cèl·lules de mucoses de vies altes, epitelis bronquials i cèl·lules pulmonars».També cita l'evidència que consisteix a trobar en cèl·lules de diferents òrgans els receptors moleculars (com ACE2 i TMPRSS2) gràcies als quals el SARS-CoV-2 pot penetrar dins d'elles. «Concretament, en les cèl·lules del sistema respiratori, que són les típiques dianes de la covid-19».Així mateix, Costas cita l'evidència obtinguda en laboratoris i a través de l'experiència mèdica.«Altres pacients de covid han desenvolupat miocardis i fallades cardíaques, palpitacions i arrítmies i dolor toràcic. Molts dels qui van patir la malaltia han desenvolupat pancreatitis. I en pacients amb diabetis s'han donat casos de hiperglucemias severes», agrega.Costas cita també «fallades renals de divers tipus, trastorns digestius com a nàusees, pèrdua d'apetit, diarrees persistents o bloquejos intestinals» com a seqüeles sofertes per les persones que han patit covid.«Preocupen especialment els problemes vasculars associats a la covid-19, especialment trombes de diversa grandària en els vasos sanguinis de diversos òrgans, que estan entre els mecanismes que provoquen diversos danys generalitzats de la malaltia en tot el cos», explica.Cita com «especialment preocupant» diversos danys cerebrals associats a moltes persones que han patit aquesta malaltia, que inclouen des de les típiques pèrdues de l'olfacte i el gust, fins a vessaments cerebrals, passant per maldecaps i encefalitis.