Djokovic participarà en el Open d'Austràlia amb exempció mèdica

El tenista número u del món vol aclarir si està vacunat per la covid, fet indispensable per entrar al país

Actualitzada 04/01/2022 a les 19:26

De polèmica en polèmica

Curació natural

El número u del món, el serbi Novak Djokovic, ha dit avui que defensarà el seu títol de l'Open d'Austràlia a Melbourne després de rebre una exempció mèdica, al no estar vacunat contra la covid.Djokovic, que s'havia negat fins ara a revelar si s'havia vacunat o no, va afirmar amb anterioritat que no estava segur de si competiria en el Gran eslam degut a les restriccions per a entrar a Austràlia.«Vaig passar un temps fantàstic amb la meva família durant les vacances i avui em dirigeixo a «Down Under» (una forma col·loquial de definir Austràlia en anglès) amb un permís d'exempció», va dir el jugador serbi en les seves xarxes socials.Només els jugadors totalment immunitzats o amb una exempció mèdica poden competir en el primer torneig de Gran eslam de l'any degut als requisits per a entrar al país.Djokovic va cancel·lar recentment la seva participació en l'ATP Cup i va deixar el seu viatge a Melbourne obert fins al final.El tennista, de 34 anys, va traduir el seu missatge també al serbi, en el qual indica que viatja a Austràlia després d'obtenir l'exempció i està llest per a «viure i respirar tennis durant les pròximes setmanes. Gràcies per tot el vostre suport!».Les declaracions de la primera raqueta del món confirmen que el jugador no està vacunat i l'exempció és l'única manera d'entrar al país.L'assistència de Djokovic al torneig, que ha guanyat en nou ocasions, ha estat un assumpte d'enorme controvèrsia a Austràlia, el primer ministre de la qual, Scott Morrison, va dir el mes de desembre passat que no hi hauria cap tracte de favor perquè entrés al país.De guanyar en el pròxim Open d'Austràlia, que es disputa a Melbourne entre el 17 i el 30 de gener, Djokovic superaria amb 21 títols de Gran eslam a l'espanyol Rafael Nadal i al suís Roger Federer.El tennista serbi s'ha vist en una polèmica després d'una altra a causa de la seva posició sobre les vacunes.«Personalment estic contra la vacunació i no m'agradaria que algú m'obligui a vacunar-me per a poder viatjar», va dir Djokovic durant uns comentaris en un directe en les xarxes socials a l'abril de 2020, en el pitjor de la primera ona de la pandèmia i quan encara no s'havien desenvolupat fàrmacs contra la covid.Després de la polèmica, va matisar en un comunicat que mantenia la «ment oberta» i que volia triar el que era millor per al seu cos.Posteriorment, va organitzar un torneig a Belgrad, el «Adria Tour», en el qual tant els jugadors com el públic no van respectar regles bàsiques per a evitar contagis.«Nole» va rebre al juny de 2020 als jugadors del torneig, amb el qual es pretenia recuperar ritme després de l'aturada dels confinaments, amb abraçades, palmades i sense mascaretes. El resultat van ser fins a vuit contagis entre els participants i els seus familiars, així com la suspensió del torneig.Entre els positius es comptava el mateix Djokovic i la seva esposa, així com el tennista búlgar Grigor Dimitrov i el serbi Victor Troicki.Una vegada que van aparèixer les vacunes contra la covid, Djokovic es va negar a revelar si s'havia immunitzat o no, argumentant que no volia entrar en un «joc» mediàtic.«És una cosa en la qual no vull estar involucrat (...) No vull respondre a aquesta pregunta i espero que tots ho comprendran», va sostenir a l'abril de 2021.Djokovic és conegut per ser un defensor de la curació natural, i es va resistir a sotmetre's a una cirurgia per una lesió en el colze dret abans de decidir-se per una intervenció en 2018.«Intent ser el més natural possible i crec que els nostres cossos es curen per si mateixos. No vull posar-me mai en una situació en la qual hagi de sotmetre'm a una altra cirurgia», va argumentar llavors la seva decisió.El tennista també ha estat criticat per compartir directes en les xarxes socials amb un «guru» estatunidenc que promet enfortir el sistema immune amb pràctiques sense base científica, al mateix temps que sostenia falsedats com que es pot canviar l'estructura molecular de l'aigua amb les emocions.