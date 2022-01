Sanitat retira del mercat un lot d'un medicament contra la trombosi

Es tracta d'un lot d'heparina que havia estat distribuït a diversos hospitals repartits per Espanya

Actualitzada 03/01/2022 a les 20:09

On s'havia distribuït el fàrmac?

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat d'un lot d'un fàrmac molt comú que actua com a antitrombòtic i que s'utilitza habitualment per a la prevenció de trombes i coàguls sanguinis.Concretament, l'autoritat sanitària ha retirat un lot d'heparina sòdica de 10 unitats amb solució per a perfusió pel fet que s'ha detectat en un estudi d'estabilitat a 24 mesos del fàrmac un resultat fora de les especificacions en el paràmetre d'activitat, tal com han assegurat a l'avís sanitari.El lot afectat és el 5002058 i la data de caducitat era el 30 de juny de 2022. El fabricant és CP Pharmaceuticals Ltd i el lot afectat ha estat distribuït a Espanya per Saniproject S. L. Com a mesures cautelars, la AEMPS ha procedit a la retirada de totes les unitats distribuïdes d'aquest lot i a la seva devolució al distribuïdor.El lot afectat d'aquest medicament contra la trombosi havia estat distribuït a diversos hospitals repartits per Espanya, com l'Hospital Matern-Infantil de Màlaga, l'Hospital General d'Albacete, l'Hospital Universitari de Guadalajara, l'Hospital Universitari 12 d'Octubre, l'Hospital Universitari La Paz o la Clínica Universitat de Navarra, entre altres.