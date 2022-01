Prime Video és la plataforma amb més estrenes espanyoles el 2021, seguida de Netflix i Movistar +

Pel que fa a l'entreteniment, Prime Video se situa al capdavant amb 13 produccions, seguida de RTVE play (10) i Movistar + (9). En hores MitelePlus lidera el rànking, per davant de Prime Video i Movistar +, que es mantenen a la part alta.Un altre dels aspectes que destaca l'estudi és la bona rebuda de les sèries, així, segons dades del darrer mes d'octubre, cinc de les deu més vistes a les diferents plataformes són de producció espanyola. Per exemple 'La Casa de Papel', 'La que se avecina' o 'Élite', compartint espai amb grans produccions estrangeres com 'The Walkig Dead' o 'The Good Doctor'.Finalment, The Mediapro Studio és el grup que més hores de contingut espanyol ha produït, seguit de Buendía Estudios i Grupo Boomerang TV.