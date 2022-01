La tornada a les aules serà presencial després de l'aturada nadalenca

Tant el Govern central com els Executius regionals, sindicats i famílies comparteixen la idea de garantir la presencialitat en totes les etapes i nivells

Actualitzada 04/01/2022 a les 08:43

El Govern i les comunitats autònomes es reuniran aquest dimarts per abordar l'actual situació de la pandèmia i la tornada a les classes de gairebé deu milions d'estudiants, que després de l'aturada de Nadal es reprendran com estava previst dilluns vinent dia 10.Tant el Govern central com els Executius regionals, sindicats i famílies comparteixen la idea de garantir la presencialitat en totes les etapes i nivells, des d'Educació Infantil a la Universitat, tot i que Ómicron continua deixant una allau de contagis a Espanya.La nova variant ha encadenat xifres històriques d'incidència i un augment en la pressió assistencial, sobretot en l'atenció primària, la qual cosa ha portat a algunes comunitats a prendre mesures per descongestionar la sobrecàrrega en aquesta sisena onada.De fet, el Govern i les comunitats autònomes van acordar la setmana passada, com a norma general en tota la població, reduir les quarantenes de 10 a 7 dies, i en aquesta línia, la Comunitat de Madrid ha establert que en els centres educatius, davant l'aparició de casos esporàdics, tampoc hi haurà quarantenes.Excepte sorpreses d'última hora, la reunió extraordinària en Moncloa del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, la Conferència Sectorial d'Educació i la Conferència General de Política Universitària decidirà el retorn dels alumnes a les classes amb total normalitat en la data prevista, tant en els nivells obligatoris com en la universitat.A 23 de desembre, només l'1,58% de les aules estaven confinades, quan tot just havia començat a infectar Ómicron, que va irrompre després del pont de la Constitució (en la setmana del 13 al 17 de desembre).La Confederació Espanyola d'Associacions de Mares i Pares de l'Alumnat (CEAPA), que agrupa unes 12.000 associacions, ha reclamat la tornada presencial a les aules, revisar els protocols anticoronavirus i adoptar noves mesures.La Federació d'Ensenyament de CCOO també ha demanat apostar per la reducció de ràtios a un màxim de 20 estudiants per aula per a garantir la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres, i el sindicat CSIF ha exigit reforços de personal, més mesures de prevenció en els centres (purificadors d'aire), protocols ràpids de detecció de casos i cobrir les baixes del personal afectat pel virus.