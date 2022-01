Identifiquen un primer signe d'òmicron que apareix abans de tenir símptomes

Els símptomes d'aquesta variant varien de les anteriors i això la fa més difícil de detectar

Actualitzada 03/01/2022 a les 20:10

Una de les característiques de la variant òmicron del coronavirus és que els seus símptomes difereixen dels que tradicionalment es vinculen amb altres ceps anteriors, la qual cosa ho fa més difícil de detectar.Però ara s'ha identificat un signe en els infectats per òmicron que precedeix fins i tot als símptomes: l'afonia o tenir la veu ronca.Tal com recull The Sun, els experts expliquen que la majoria de les persones que s'infecten amb òmicron experimenten símptomes similars als d'un refredat i que la malaltia és lleu en comparació amb les variants anteriors.A més, segons la doctora Angelique Coetzee, metge de capçalera de Sud-àfrica, que va descobrir per primera vegada la variant, els símptomes comuns de òmicron inclouen dolors musculars, fatiga, picor a la gola i suors nocturnes.D'altra banda, hi ha experts que diuen que, de moment, símptomes com la secreció nasal, esternuts i mal de coll, es troben entre els que més es registren en els casos d'infectats per la variant sud-africana.El dolor lumbar, els dolors musculars i les suors nocturnes també són símptomes recollits. Aquests sis símptomes sovint poden passar desapercebuts, ja que podrien atribuir-se a un refredat o una grip comuna.