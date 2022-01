El Museu del Prado aterra en el món del videojoc Animal Crossing

Recórrer amb Goya la casa des de la qual va crear les seves Pinturas Negras i submergir-se en cinc itineraris temàtics de la pinacoteca són les opcions del videojoc

Actualitzada 04/01/2022 a les 16:34

Visitar el Prado a cop de clic mitjançant cinc itineraris temàtics en els quals contemplar obres i conèixer les seves històries. Així és la incursió del museu en el món dels videojocs de simulació social a «Animal Crossing: New Horizons», on la pinacoteca obre la seva pròpia «illa» per a acostar l'art.Recórrer al costat de Goya la casa des de la qual va realitzar les seves Pinturas Negras i submergir-se en cinc itineraris temàtics de la pinacoteca són les opcions del videojoc, amb el qual el Museu del Prado s'endinsa en l'univers digital, en el qual construeix noves experiències educatives amb les quals presenta les seves obres i als seus artistes.Les pintures de Rubens, El Greco, Velázquez o Goya poden ser emmagatzemades pels usuaris mitjançant codis QR per a incorporar així aquestes peces a les seves «illes», espais personalitzats dissenyats per cada jugador en els quals els personatges desenvolupen les seves activitats i poden convidar a altres persones a manera d'amics i, ara, penjar en elles quadres cèlebres.Després de passejar per l'«illa» en la qual el Museu del Prado exhibeix les seves obres en quatre recorreguts temàtics i un addicional sobre la Quinta del Sordo, llar de Francisco de Goya, els jugadors poden complementar la iniciativa amb trenta càpsules de vídeos explicatius amb els quals acompanyar els itineraris temàtics.Els recorreguts, que poden realitzar-se tant en el videojoc com en un vídeo des de la pròpia web del museu madrileny, busquen acostar les col·leccions de la pinacoteca als jugadors de tot el món, un total de 34 milions, que ara poden conèixer històries i intrahistòries dels quadres del Prado, segons un comunicat.«El Prado te mira» i la seva anàlisi de la personalitat d'alguns pintors il·lustres, «El tiempo en nuestras manos» i el seu desglossament sobre els motius pictòrics de cada època fins al simbolisme, les obres que barregen el diví i el terrenal a “Mapas oníricos” o la vida d'aquells que no van transcendir a “Redescubrir los márgenes” configuren els recorreguts.Destaca entre els itineraris la interpretació de la Quinta del Sordo de Goya, última llar del pintor abans del seu exili i on va realitzar les seves Pintures Negres. Catorze murals que va crear per a decorar aquesta residència, que posteriorment van ser traslladats al Museu del Prado i que des d'ara poden contemplar-se presencial i virtualment.A més, el museu activa un «código de sueño» mitjançant el qual, en portar a dormir als personatges i introduir uns dígits, poden visitar mentre somien la pinacoteca, que acosta a través d'aquesta iniciativa l'art i la cultura a diferents llocs del món i també al públic dels videojocs.