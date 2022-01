El preu de la llum es mantindrà al voltant dels 150 euros per MWh de mitjana durant aquest dimarts

Entre nou i deu del matí, es registrarà una punta de 190 euros i les franges més barates seran de nit i matinada

Actualitzada 03/01/2022 a les 13:57

El preu mitjà de la llum al mercat majorista a l'Estat es mantindrà a voltant dels 150 euros per MWh de mitjana durant aquest dimarts, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE). Concretament, pujarà lleugerament, fins als 152,15 euros i sumarà així cinc dies consecutius per sota els 200 euros. Tot i el descens de les darrers jornades, el preu al mercat majorista serà més de doble que els 59,85 euros que es van pagar el 4 de gener del 2021, pocs dies abans del temporal Filomena. Aquest dimarts, la franja més cara se situarà entre nou i deu del matí, amb una punta de 190 euros per MWh, mentre que el tram més barat correspondrà entre cinc i sis del matí i entre onze i dotze de la nit, amb 105 euros.