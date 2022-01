Troben una plantació de Marihuana dins d'un habitatge ocupat a Mas Blanc

Una protesta veïnal al Catllar en contra de l'ocupació dels habitatges ha aconseguit entrar a les cases ocupades que es trobaven buides

Actualitzada 02/01/2022 a les 14:04

La concentració organitzada per l'Associació de Veïns de la urbanització Mas Blanc del Catllar per protestar sobre l'ocupació a la urbanització ha acabat amb els manifestants entrant en un dels habitatges ocupats i descobrint-hi una plantació de marihuana.La convocatòria, ha reunit unes 300 persones que s'han desplaçat caminant fins al número 13 del carrer de la Mercè, on s'hi troba l'habitatge d'una persona gran que dilluns passat va ser ocupat. La propietària, havia venut recentment l'immoble, i, tot i que ja s'havia signat la venda, la situació va fer que ni l'antiga propietària ni el nou comprador poguessin entrar a la vivenda.Aquest mateix dimecres s'havia de celebrar el judici però, en no poder fer arribar la citació als ocupes, el jutge va decidir suspendre la vista fins al dia 20 del pròxim mes.Un cop la concentració ha arribat a l'alçada de l'habitatge ocupat, s'han trobat la habitatge sense ningú dins i amb les portes obertes, de manera que la propietària ha pogut entrar a l'immoble. En aquest moment, la patrulla dels Mossos que acompanyava la protesta ha advertit a la senyora que en cas que arribessin els ocupes tenien dret a entrar a la casa.Més tard la concentració s'ha desplaçat cap a un segon habitatge ocupat proper, trobant-se l'immoble també amb portes i finestres obertes. En aquest cas els membres de la concentració han entrat a l'immoble i s'hi han trobat una gossa amb cadells, una plantació de marihuana i objectes robats de xalets de la zona que els seus propietaris han pogut identificar. Ràpidament, s'ha comunicat el fet als Mossos que acompanyaven a la protesta que s'han quedat a l'immoble realitzant les pertinents investigacions.Ningú de l'equip de govern del municipi s'ha presentat a la concentració a pesar que el president l'Associació de Veïns de la urbanització es va mantenir en contacte amb ells per demanar el seu suport. Només un grup de representants de l'oposició del PSC i de Mou-te s'han presentat per donar suport als veïns.