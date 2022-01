Òmicron ja és el virus de propagació més ràpida de la història

Si bé tot sembla indicar que no provoca casos més greus, la velocitat de reproducció està sorprenent a tots

Actualitzada 02/01/2022 a les 18:26

Moderar l'optimisme

La variant òmicron del coronavirus està situant les dades de contagis en cotes mai abans vistes. Si bé tot sembla indicar que no provoca casos més greus, la velocitat de reproducció està sorprenent a tots.De fet, els científics ja consideren que la variant òmicron representa el virus de propagació més ràpida de la història.Roby Bhattacharyya, expert en malalties infeccioses de l'Hospital General de Massachusetts (els EUA), afirma que la de òmicron «és una propagació increïblement ràpida».Aquest metge, tal com informa El País, compara la variant òmicron amb un dels virus més contagiosos, el xarampió: «Un cas de xarampió donaria lloc a 15 casos als 12 dies. Un cas de òmicron originaria altres sis als quatre dies, 36 casos als vuit dies i 216 als 12 dies», afirma.«Amb les condicions actuals, un senzill model de creixement exponencial encara mostraria 14 milions de persones infectades en 60 dies a partir d'un únic cas, en comparació amb les 760.000 amb xarampió en una població sense defenses específiques», afegeix Bhattacharyya.També ha parlat Anton Erkoreka, metge i historiador i director del Museu Basc d'Història de la Medicina: «És el virus més explosiu i el de més ràpida difusió de la història», diu.També pensa igual William Hanage, codirector del Centre de Dinàmiques de les Malalties Infeccioses de la Universitat d'Harvard: «La òmicron és, sens dubte, el virus que s'expandeix més ràpidament entre els quals hem pogut investigar amb aquest nivell de detall».Hanage explica que malgrat que sol implicar casos lleus, no es poden alçar les campanes al vol amb la òmicron: «Moltes infeccions per òmicron, especialment en les persones vacunades, seran lleus, comparables a un breu refredat. El problema és que hi haurà altres greus, per la qual cosa, en ser tan transmissible, el número total que necessitarà atenció mèdica posarà en dificultats el sistema de salut, tant per a atendre la Covid com per a altres temes».«Sembla que amb òmicron la durada de l'estada a l'hospital és generalment menor i que és menys probable necessitar oxigen suplementari. Però cal subratllar que encara no hem vist moltes infeccions en les persones grans», afegeix Hanage.També és caut Aris Katzourakis, de la Universitat d'Oxford: «Encara no estic convençut que la òmicron sigui intrínsecament més lleu que la variant original que va emergir a Wuhan».«Sembla que és més lleu que la delta, però això es deu al fet que la delta havia evolucionat cap a una major gravetat que el seu ancestre. La major immunitat sembla l'explicació més lògica de la reducció de la gravetat que s'observa en la població», diu aquest viròleg.