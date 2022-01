Margarita del Val explica la diferencia entre vacunats i no vacunats davant d'Òmicron

«Les persones vacunades estem en una situació molt favorable, tenim unes 10 vegades menys risc de desenvolupar la malaltia de forma greu que l'any passat» ha afirmat

Actualitzada 02/01/2022 a les 12:37

Hablamos con Margarita del Val, viróloga del CSIC: "Este virus tiene un componente muy importante de transmisión por aerosoles. Lo que tenemos que hacer es dar las herramientas y facilitar que se controle allí donde más se contagia el virus, en interiores"https://t.co/dc7py4qJlw pic.twitter.com/gBkiSBQ6oQ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) December 27, 2021

Margarita del Val continua aquests dies alertant a la població dels efectes que la sisena ona pot implicar a la població davant l'augment exponencial de contagis que està experimentat tota Espanya en plena època nadalenca.En algunes de les seves més recents aparicions televisives, la prestigiosa viròloga del CSIC ha incidit en la importància d'estar vacunat davant l'explosió d'infeccions que estem veient aquests dies.«Les persones que estan vacunades estem en una situació francament molt més favorable que l'any passat. Potser 10 vegades menys risc de malaltia greu que l'any passat sense estar vacunats», explicava en una entrevista al telenotícies de TVE.Alerta que això no és així per als que no estan vacunats. «Segueix en el mateix risc, fins i tot més perquè ara la probabilitat que s'infectin és superior a la que hi havia abans. Hi ha més casos i òmicron s'expandeix més fàcilment», ha explicat.També ha volgut recordar que «les vacunes no són infal·libles. Poden permetre que la gent es contagiï, més amb òmicron que amb delta i dels que estan contagiats un 5% evolucionen a malaltia greu i aquests són els que cal protegir especialment».Enumera quines persones tenen més risc de caure greument malaltes per covid aquests dies. «Són les persones amb un sistema immunitari afeblit. Un tractament immunodepressor, un sistema immunitari envellit o deficient. A aquests és als que cal protegir més.Recorda, aquest virus té un component molt important de transmissió per aerosols, on es contagia el virus? En interiors. Tenim usar les eines necessàries per a mesurar la qualitat de l'aire i no s'ha donat cap mesura. Nosaltres vam avisar a la primavera, quan hi havia temps», ha denunciat.