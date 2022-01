La UOC pateix un atac informàtic que impedeix l'accés al campus virtual

El centre assegura que no hi ha «afectació a dades personals» i anuncia «flexibilitat» amb les entregues dels estudiants

Actualitzada 02/01/2022 a les 20:48

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha patit aquest diumenge un atac informàtic que impedeix l'accés al campus virtual. Segons ha informat el centre, es tracta d'un atac de tipus ransomware, que precisament restringeix l'accés a determinades parts del sistema i a vegades demana un rescat per aixecar la restricció.La universitat ha assegurat a les xarxes que no hi ha «afectació a dades personals» i ha anunciat «flexibilitat» amb les entregues dels estudiants que tenien aquest diumenge com a data límit. La previsió de la UOC és de restablir l'accés al campus virtual «al llarg de les properes hores».