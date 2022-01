La Generalitat destina 1,6 MEUR a una quinzena d'empreses per a projectes d'R+D en economia circular

Les empreses han rebut ajuts de fins a 150.000 euros per desenvolupar noves tecnologies que permetin prevenir, reutilitzar o valoritzar residus per crear nous productes o materials

La Generalitat de Catalunya ha atorgat ajuts de fins a 150.000 euros a 16 empreses catalanes per al desenvolupament de nous projectes d'R+D en l'àmbit de l'economia circular. Es tracta de la línia Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental en l'àmbit dels residus conjunta entre ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball- i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.En total, enguany la línia compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros amb l'objectiu d'accelerar l'economia circular a partir de la prevenció, la reutilització o la valorització dels residus. Les empreses beneficiàries executaran durant tres anys projectes d'R+D per desenvolupar noves solucions tecnològiques (materials, productes o processos) per a ús propi o per a tercers per prevenir la generació de residus o per valoritzar-los, fent que els recursos es mantinguin el màxim temps possible dins l'economia.La línia Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental es va posar en marxa l'any 2018 amb un pressupost que prové majoritàriament del fons del cànon de residus industrials que gestiona l'ARC. Fins ara s'han atorgat 5 milions d'euros amb ajuts a una cinquantena d'empreses catalanes, que han invertit en conjunt 12,3 milions d'euros per implantar els projectes d'R+D.Per dur a terme aquest tipus de projectes, en les convocatòries anteriors les empreses van aplicar sobretot tecnologies vinculades als materials avançats, la biotecnologia i la manufactura avançada. Enguany destaquen també tecnologies com la fotònica, la nanotecnologia i les TIC amb l'objectiu de posar en valor els recursos, prevenir la generació de residus durant els processos de producció i optimitzar el reciclatge.L'economia circular es basa a millorar els resultats econòmics de les empreses aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. Aquest model té en compte que els recursos naturals no són infinits i que s'han de reaprofitar durant el màxim de temps possible. D'aquesta manera es pot reduir el consum de recursos verges, allargar la vida útil dels productes i dotar de nou valor econòmic els recursos una vegada arriben a la fi del seu ús.Segons un estudi d'ACCIÓ, a Catalunya hi ha actualment 626 empreses que es dediquen a desenvolupar solucions o tecnologies vinculades a l'economia circular, un 60% més que fa cinc anys. Segons l'informe, les empreses que s'hi dediquen generen 33.000 llocs de treball directament vinculats a l'economia circular i una facturació d'11.014 milions d'euros que representa el 4,6% del PIB de Catalunya.Per sectors, les empreses que ja estan incorporant models de circularitat en major mesura en els seus processos de producció són les dels sectors agroalimentari (22% del total), el tèxtil i moda (10%), la construcció (9%), els proveïdors de metall (7%), el packaging (7%), la indústria farmacèutica i cosmètica (7%), l'hàbitat (6%), els béns d'equipament (5%), la higiene i neteja (4%) i la mobilitat i automoció (4%).