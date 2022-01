Existeixen persones immunes de manera natural a la Covid-19?

Un estudi del University College London estudia mostres de sang de membres del personal sanitari que van evitar contreure el virus

Actualitzada 02/01/2022 a les 15:26

L'objectiu, una vacuna a prova de variants

Les cèl·lules T

Immunitats de fa 10 anys

La variant ómicron ha donat un nou impuls a la pandèmia de coronavirus i està deixant dades de contagis mai abans vistes, el que cosa porta a pensar a molts experts que abans o després, tots ens contagiarem.Però malgrat que portem dos anys de padèmia, hi ha gent que per algun motiu resisteix el contagi, mentre que altres persones, fins i tot vacunades amb doble pauta, han passat la Covid-19 dues vegades.Ara, els científics estan investigant una possibilitat cada vegada més creïble: que hi hagi algunes persones que siguin naturalment resistents a la Covid, tal com recull el Daily Mail.Per raons que encara no es comprenen completament, es creu que aquestes persones ja eren immunes al coronavirus, i ho continuen sent fins i tot quan aquest muta. El fenomen és ara objecte d'una intensa investigació a tot el món.Els experts esperen que en estudiar a aquestes persones immunes, puguin descobrir pistes que els ajudin a crear una vacuna a prova de variants que podria mantenir a la Covid a ratlla per sempre.Als Estats Units i el Brasil, els investigadors estan analitzant possibles variacions genètiques que podrien fer que unes certes persones siguin immunes a la infecció. I al University College London (UCL), els científics estan estudiant mostres de sang de centenars de membres del personal sanitari que, aparentment i contra tot pronòstic, van evitar contreure el virus.Quan els investigadors del UCL van examinar la sang de treballadors sanitaris que no havien passat Covid, i que s'havia extret abans del llançament de la vacuna, van confirmar que no tenien anticossos contra la Covid, cosa que significava que era poc probable que alguna vegada haguessin estat infectats.No obstant això, van descobrir altres cèl·lules del sistema immunològic, anomenades cèl·lules T, similars a les que es troben en el sistema immunològic de les persones que s'han recuperat de la Covid.Igual que els anticossos, les cèl·lules T són creades pel sistema immunològic per a defensar-se dels invasors. Però mentre que els anticossos impedeixen que les cèl·lules virals entrin en el cos, les cèl·lules T les ataquen i les destrueixen.Ara se sap que els anticossos de la Covid poden començar a disminuir en qüestió de mesos, tant després de la infecció com després de la vacunació. No obstant això, les cèl·lules T es queden al sistema per més temps i hauran eliminat el virus abans que tingui l'oportunitat d'infectar cèl·lules sanes o causar algun mal, van suggerir els experts.Però, per què eren allí abans? Una teoria és que la protecció va provenir d'una exposició regular en el passat. Això podria haver estat a través dels seus treballs, en tractar amb pacients malalts o en enfrontar-se a altres tipus de coronavirus menys destructius, dels quals quatre variants causen refredats comuns.Per descomptat, existeix la possibilitat que els treballadors sanitaris contraguessin la Covid però no presentessin símptomes; de fet, al començament de la pandèmia, es pensava que fins a la meitat dels casos eren asimptomàtics.Però l'equip del UCL va dur a terme més proves en centenars de mostres de sang recol·lectades ja el 2011, molt abans que ocorregués la pandèmia, i va descobrir que aproximadament un de cada 20 també tenia anticossos que podrien destruir la Covid.Les mostres preses de nens van mostrar els nivells més alts d'anticossos. Els científics creuen que això possiblement es deu al fet que estan exposats regularment als coronavirus que causen el refredat, en barrejar-se amb un gran nombre d'altres nens en la guarderia i el col·legi, la qual cosa podria explicar per què, ara, la Covid rares vegades causa malalties greus en aquest grup d'edat.