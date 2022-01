Els professors acusen el nou Batxillerat de marginar la informàtica

Denuncien que a l'última reforma educativa el Ministeri d'Educació «ha eliminat del Batxillerat les matèries relacionades amb informàtica»

Actualitzada 02/01/2022 a les 17:39

Científics, professors i enginyers han demanat a Educació no «marginar» la informàtica del nou currículum de Batxillerat ni limitar aquesta disciplina a una formació «purament instrumental» de l'ús d'ordinadors, dispositius mòbils i programari (competència digital), sense ensenyar els seus principis científics i tecnològics.Entre les 42 matèries incorporades per a totes les modalitats de Batxillerat en l'última proposta del Ministeri de Pilar Alegría, «no hi ha lloc per a la informàtica», denuncien la Societat Científica Informàtica d'Espanya, la Conferència de Degans i Directors d'Enginyeria Informàtica, el Consell de Col·legis d'Enginyers en Informàtica i les Associacions de Professors d'Informàtica d'Andalusia, de la Comunitat Valenciana i de Castella–La Manxa, entre altres.Segons afirmen en un comunicat conjunt, a l'última reforma educativa (LOMLOE) i als projectes de Reial decret que la desenvolupen, el Ministeri d'Educació i Formació Professional «ha eliminat del Batxillerat i, en general, del currículum preuniversitari, les matèries relacionades amb informàtica (antigues TIC -tecnologies de la informació i les comunicacions-)».En països referents com els EUA, Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia, Israel, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia, Austràlia i el Canadà «s'està apostant per l'aprenentatge de la informàtica a l'Educació Secundària, i fins i tot a Primària. Per tant, veiem amb angoixa com en el cas d'Espanya s'exclou de l'educació preuniversitària, fent-se un pas enrere fins i tot respecte a lleis educatives anteriors».En la seva opinió, «la permeabilitat actual de la informàtica en tots els àmbits socials i professionals no pot ser limitada a una formació purament instrumental del l'ús d'ordinadors, dispositius mòbils i programari (competència digital), sense proporcionar cap educació en els principis científics i tecnològics d'aquesta disciplina».«No hi ha progrés sense aquesta disciplina, ser competent en informàtica és una necessitat per a exercir la ciutadania activa en la nostra societat. Tenir coneixements rigorosos i actualitzats d'Informàtica és un factor clau per a la innovació i l'ocupació. Cursar informàtica ha de ser un dret per als joves actuals i les futures generacions», expliquen en la nota de premsa.Al seu torn, «cada vegada més professions requereixen d'una aplicació més o menys específica de la informàtica per al seu acompliment»; «Un bon nombre de professions necessiten personal amb una mínima formació en la pròpia informàtica, sense exigir una especialització informàtica, sobretot en programació, per exemple, per a programar consultes a fulls de càlcul o bases de dades, per a explotar les dades o resoldre problemes computacionals al seu domini».