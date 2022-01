Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment el 27 de desembre un home de 45 anys de Bilbao com a presumpte autor d'un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, per haver menystingut «de forma reiterada» al seu perfil de Twitter les persones estrangeres, les discapacitades i les dones. Agents dels Mossos van detectar al novembre una publicació de l'individu en aquesta xarxa social on s'afirmava que les persones d'una determinada nacionalitat tenien problemes mentals perquè així era la seva naturalesa.Immediatament, es va obrir una investigació per analitzar el contingut difós des del seu perfil durant tot el 2021 i es va comprovar la publicació recurrent de missatges amb contingut xenòfob, discriminatori i misogin.