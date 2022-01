Els Missatgers Reials del Vendrell combinen l'entrega de cartes presencial i telemàtica per l'augment de casos covid

Diversos infants confinats lliuren la carta virtual al patge del Rei Gaspar a través de videotrucades de Whatsapp

Actualitzada 02/01/2022 a les 20:13

Els Missatgers Reials del Vendrell han habilitat un nou sistema de lliurament de cartes dels infants confinats, mitjançant videotrucades de Whatsapp. És el primer cop que l'Ajuntament i l'Associació dels Reis del Vendrell opten per aquest sistema davant l'augment de casos covid entre la població infantil del municipi.Tot i que en un inici s'havien previst una desena de videotrucades, finalment se n'han fet cinc per l'escurçament de les quarantenes. Entre nervis, els més petits han explicat al patge del Rei Gaspar els seus desitjos amb la promesa de portar-se millor enguany. D'altra banda, durant tot el dia s'han recollit cartes presencialment en diferents punts del Vendrell, com ara Coma-ruga o Sant Vicenç de Calders.