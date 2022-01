Els experts coincideixen que pròxima setmana podria ser pic d'òmicrón a Catalunya

Les últimes dades també apunten al fet que el creixement de casos no és tan fort com fa uns dies

Actualitzada 02/01/2022 a les 15:11

Situació a CAT: les pròximes 3 setmanes seran difícils. La positivitat està disparada, i els casos també, com apuntaven els models. Tot i que òmicron és menys severa que Delta, la sincronització de pacients portarà el sistema sanitari al límit, un cop més. Força a tothom! pic.twitter.com/FRPnyPxdP9 — Alex Arenas (@_AlexArenas) January 2, 2022

Diferents experts en l'estudi de l'evolució de la pandèmia de coronavirus han coincidit aquest diumenge que la setmana vinent podria ser la del «pic» de contagis per la variant òmicron a Catalunya, on les últimes dades també apunten al fet que el creixement de casos no és tan fort com fa uns dies.No obstant això, tots ells creuen que cal esperar a les pròximes jornades, després de les celebracions de Cap d'any, per a veure cap a on es decantarà la corba de contagiats.El catedràtic del departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Àlex Arenas, ha considerat, a través del seu compte de Twitter, que les pròximes tres setmanes «seran difícils» perquè «la positivitat està disparada i els casos també, com apuntaven els models».A pesar que la variant òmicron «és menys severa que Delta, la sincronització de pacients portarà al sistema sanitari al límit una vegada més».Així mateix, ha considerat que el sistema sanitari a Catalunya, especialment l'atenció primària «no s'ha dotat correctament des de fa anys», però «no existeix en el món cap sistema sanitari, ni dotat correctament, ni no dotat, capaç de fer front a la sincronització d'atenció sanitària requerida per la covid».En declaracions a Rac1, Clara Prats, integrant del Grup de Recerca en Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Barcelona (BIOCOMSC), ha indicat que «si les dades que estem veient, reflecteixen realment el que està passant, el pic de contagis podria ser la primera setmana de gener».Si no fos així, «se'ns mouria cap a la segona, però podria ser aquesta mateixa».Creient que té més risc epidemiològic la festa de Cap d'any que les cavalcades de Reis, Prats ha sostingut que a partir de demà ja es podran comparar «amb més fiabilitat les dues últimes setmanes i veure si encara hi ha una tendència a l'alça o ja entrem en una baixada, la qual cosa ens donarà bastantes pistes per a saber si la frenada és real o no».Respecte de noves restriccions, la investigadora ha comentat que dependran del nombre de contagis, però «amb les xifres d'avui, no seria necessari, encara que hem d'esperar tres, quatre o cinc dies».Per part seva, Enric Álvarez, també del BIOCOMSC, ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio, que les dades de l'últim dia apunten al fet que els contagis «no creixen, com a mínim, com abans» i que «cada vegada es fa més difícil detectar nous casos».Al seu judici, s'està seguint un patró de «pujada lenta», per la qual cosa és possible que «la setmana vinent tinguem el pic, però no és segur».El que sí que sembla és que els casos «no pugen d'una manera tan forta, però mai pots estar segur. Esperem a confirmar-ho», ha conclòs.