El preu de la llum remunta prop d'un 10% fins als 150,50 euros el MWh i continua per sota dels 200 euros per quart dia

Durant les festes de Nadal, el preu mitjà de la llum va entrar en una espiral baixista, arribant al 27 de desembre amb el valor mínim del mes, amb 96,08 euros/MWh; però va continuar pujant a posteriori fins arribar als 150,50 d'aquest dilluns.Així mateix, continua un 220% per sobre dels valors de fa un any, ja que el 3 de gener del 2021 el preu de la llum era de 46,93 euros.L'escalada de preus de la llum s'explica per l'encariment del preu del gas i el petroli, els drets d'emissions de CO2 i els problemes per posar en marxa el gasoducte Nord Stream 2, que han portat els valors que es paga per l'electricitat al mercat majorista a valors mai vistos. .El pic més elevat registrat del preu de la llum va ser el 23 de desembre, quan va arribar als 383,67 euros. Aquest dilluns, el cost que paguen els usuaris amb una tarifa PVPC serà un 60% inferior al màxim històric.Segons dades del Banc d'Espanya, vora un 40% de les famílies a l'Estat disposen d'aquesta tarifa. La resta de clients tenen una tarifa contractada al mercat lliure i paguen un import fix cada mes per la llum.Per contenir aquest increment, el govern espanyol va aprovar al desembre mantenir la rebaixa d'impostos de la factura de la llum fins a final del primer trimestre de 2022 per compensar l'augment de preus.