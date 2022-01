El Govern espanyol i les comunitats parlaran el dimarts sobre la tornada a les classes

A la reunió hi assistiran els ministres de Sanitat, Educació i Universitats, i els consellers d'Educació de les comunitats autònomes i un representant del Ministeri de Política Territorial.

El Govern espanyol i les comunitats analitzaran en una reunió extraordinària dimarts que ve la situació de la pandèmia i les possibles mesures davant el començament del segon quadrimestre als centres educatius després de l'aturada de Nadal.Serà l'únic punt de l'agenda del dia 4 de la Conferència Sectorial d'Educació, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i la Conferència General de Política Universitària.A la trobada, que començarà a les nou del matí al Palau de la Moncloa, està prevista l'assistència dels ministres de Sanitat, Educació i Universitats, i la dels consellers d'Educació de les comunitats autònomes. Assistirà també un representant del Ministeri de Política Territorial.Segons les últimes dades facilitades pel Ministeri d'Educació, corresponents al 23 de desembre, només el 1,58% de les aules d'Espanya estaven confinades abans de l'aturada vacacional, quan a penes havia començat a infectar la variant òmicron, que va irrompre després del pont de la Constitució (la setmana del 13 al 17 de desembre).Una tercera part dels menors d'entre 5 i 12 anys estan ja vacunats i l'Executiu espera que la immunització arribi a tots al llarg de gener amb la primera dosi.El passat 29 de desembre, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ja va deixar clar que el model d'educació en pandèmia és la presència a les aules que, va recordar, són «espais segurs», i va explicar que «l'objectiu» és continuar treballant a favor d'aquesta presència als centres educatius.Gràcies a l'impuls de la campanya de vacunació, ara els menors d'onze anys ja no són el tram d'edat amb major incidència, que ha passat als grups d'entre 20 i 39 anys, va afegir.La majoria de les comunitats són partidàries de reprendre les classes de manera presencial després de les vacances de Nadal i alguna, com Madrid, s'ha mostrat més cauta i valora la semipresència en funció de les dades epidemiològiques que hi hagi a mesura que s'aproximi el 10 de gener, la data de tornada.Per al president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, no tindria sentit tancar els col·legis després del moviment que hi ha hagut durant les festes, una opinió compartida pel Govern extremeny, encara que és una mica més cautelós a l'espera de com vagi transcorrent l'evolució de la covid en els pròxims dies.Alberto Núñez Feijoó, president de Galícia, també s'ha mostrat partidari de mantenir l'inici del curs el 10 de gener i no veu problemes amb les dades actuals de contagis ni amb els calendaris de vacunació pediàtrics, ja que creu que la setmana del començament del curs podrien estar immunitzats amb la primera dosi el 90% dels nens entre 5 i 11 anys.Igualment va opinar la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, en subratllar que les classes han de començar el dia 10 perquè, entre altres coses, la situació és ara millor que l'any passat quan no s'havia començat a vacunar als docents ni als escolars.Des de Castella i Lleó, el seu president, Alfonso Fernández Mañueco, no es qüestiona que l'ensenyament hagi de ser presencial i és partidari que el curs comenci amb normalitat.