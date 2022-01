Detecten a Israel el primer cas del món de «flurona», el contagi de Covid i grip alhora

Es tracta d'una dona embarassada que presenta símptomes lleus, però Israel sospita que hi ha més casos.

Actualitzada 02/01/2022 a les 13:15

Una jove embarassada s'ha convertit en la primera persona del món infectada tant amb Covid com amb grip. La dona va donar positiu a tots dos virus a l'Hospital Beilinson a la ciutat de Petach Tikva, Israel, el dijous. A aquesta combinació de virus la hi ha anomenat flurona.Tal com recull el Daily Mail, la dona pateix símptomes lleus i els funcionaris de salut israelians estan estudiant el seu cas per a determinar si la combinació causa una major gravetat de la malaltia.El seu cas és el primer que es documenta en el món, però els metges creuen que podria haver-hi més infeccions per flurona a Israel. El professor Arnon Vizhnitser, director del Departament de Ginecologia de l'Hospital Beilinson, va declarar: «Li van diagnosticar grip i coronavirus tan aviat com va arribar».«Totes dues proves van donar positiu, fins i tot després que ho tornéssim a verificar. És la mateixa malaltia. Són virals i causen dificultat per a respirar, ja que tots dos ataquen el tracte respiratori superior», va dir Vizhnitser.El doctor Vizhnitser va afegir: «Veiem cada vegada més dones embarassades amb grip. Definitivament és un gran desafiament tractar amb una dona que arriba amb febre en donar a llum».«Això passa especialment quan no saps si és coronavirus o grip, per la qual cosa els tractes a ells de la mateixa manera. La major part de la malaltia és respiratòria», va afegir.La notícia es produeix després que el ministre de salut d'Israel digués aquest divendres que el país està ampliant la seva oferta d'una quarta dosi de vacuna a les persones grans.