«Vaccine», «vax», «vacuna»... la guanyadora de la paraula de l'any al món

També han estat escollides «NTF» (token no fungible), «cringe» (quina vergonya) o «allyship» (aliança)

Actualitzada 31/12/2021 a les 19:38

«Vax», l'elecció d'Oxford

«Wellenbrecher», l'esculler alemanya contra la pandèmia

«NFT», un nou model d'art digital

«Allyship», una paraula solidària

«Cringe»… Quina vergonya!

«Vaccine«, «vax», «vacuna»… en anglès i en espanyol, en la seva forma llarga o abreujada, és el terme més triat com a paraula de l'any per les diverses institucions que atorguen aquest reconeixement en diferents llengües aquest any 2021. Un any en què, encara que la majoria de les triades van tornar a girar al voltant de la pandèmia, va haver-hi també lloc per a l'art digital («NTF»), el llenguatge juvenil («cringe») o la solidaritat («allyship»).Tres de les principals institucions que atorguen aquesta distinció en anglès i en espanyol han coincidit enguany a destacar «vacuna». És el cas de la FundéuRAE, promoguda per l'Agència EFE i la Reial Acadèmia Espanyola i que tria la seva paraula de l'any des de 2013. «A més de per la seva gran presència en el debat social, polític, científic i econòmic, la Fundació l'ha seleccionat pel seu interès lingüístic».«Aquesta veu i els seus derivats, com 'vacunació' o 'vacunat', han estat presents a tot el món hispanoparlant enguany, ja sigui de forma aïllada o com a part de construccions més extenses (...) Es tracta d'una paraula que ha motivat fins i tot l'aparició de neologismes, nous conceptes com 'vacunòdrom'», afegeix FundéuRAE.En l'àmbit angloparlant l'elecció que sol tenir més repercussió és la d'Oxford University Press, l'editorial britànica que publica el diccionari del mateix nom i que ha optat per «vax», la forma abreujada de «vaccine» ('vacuna').D'acord amb les seves dades, aquesta paraula s'usa ara 72 vegades més que fa un any i està donant lloc a tota una família de veus relacionades, des de «vax sites» ('vacunòdroms') a «being fully vaxxed» ('estar completament vacunat'). «Cap paraula capta millor l'atmosfera de l'any passat que 'vacuna'», assenyala l'editorial.El mateix opina el prestigiós diccionari nord-americà Merriam Webster, per al qual «vaccine» ha estat molt més que un terme mèdic en 2021. «Per a molts, la paraula simbolitzava un possible retorn a les vides que portàvem abans de la pandèmia. Però també va estar en el centre dels debats sobre l'elecció personal, l'afiliació política, les regulacions professionals, la seguretat escolar, la desigualtat en l'atenció mèdica i molt més».La institució que té l'honor d'haver iniciat en els anys 70 del segle passat la tradició amb la seva «Wort donis Jahres» és la Gesellschaft für deutsche Sprache o Acadèmia de la llengua alemanya. La seva elecció d'enguany és «wellenbrecher», és a dir, «escullera». Un terme que en alemany ha ampliat el seu significat per a al·ludir sobretot a les mesures contra la pandèmia, però també al període en el qual han d'aplicar-se i fins i tot als qui les segueixen fidelment per a protegir-se a si mateixos i als altres («Converteix-te en escullera!»).També entorn de la pandèmia gira la paraula que han coincidit a triar les dues grans referències de l'anglès australià: el Centre Nacional del Diccionari d'Austràlia (ANDC) i el diccionari Macquarie. Ambdues han decidit atorgar aquest títol a «strollout» (aproximadament «passeig»), una elecció molt relacionada amb la ironia australiana. I és que aquest terme s'ha vingut usant per a referir-se a la lenta implementació del programa de vacunació a Austràlia. Com recorda l'ANDC, enmig del furor per vacunar a tot el món, en aquest país els líders polítics van insistir que no es tractava d'«una cursa». Molts australians, que consideraven el ritme de vacunació massa lent, van començar a usar de manera irònica la paraula «strollout», que es va fer popular en mitjans i converses.Una de les institucions que s'ha sostret a la influència de la pandèmia a l'hora de triar la seva paraula de l'any ha estat el prestigiós diccionari britànic Collins, que ha optat per «NFT», les sigles angleses, universalment esteses, de «senar fungible token» ('token no fungible'). Un terme de moda en notícies i xarxes socials i que defineixen com «un certificat digital únic, registrat en una cadena de blocs, que s'utilitza per a registrar la propietat d'un actiu, com una obra d'art o un objecte de col·lecció».L'expansió d'aquesta manera de difondre l'art «ha captivat la imaginació del públic» amb notícies com la venda dels drets d'una obra de l'artista digital surrealista Beeple per 69 milions de dòlars.La paraula de l'any per al diccionari en línia dictionary.com és «allyship» que podria traduir-se com a «aliança», però que ha adquirit matisos particulars relacionats amb la justícia social.S'usa per a referir-se al paper que juguen les persones que advoquen i treballen activament per la inclusió de grups marginats, no com a membres d'aquests grups sinó en solidaritat amb la seva lluita. És a dir, una aliança solidària amb els més desfavorits.L'editorial alemanya Langenscheidt, que edita diccionaris i obres de referència, tria una paraula de l'any especial: la dels joves. En una votació amb més de 1,2 milions de vots, la triada el 2021 és «cringe» un anglicisme que, pel que sembla, s'ha estès molt entre els joves alemanys i que s'ha posat de moda també entre els hispanoparlants en els seus xats, xarxes socials i converses.La usen per a expressar vergonya aliena, per exemple en situacions en les quals un adult intenta usar llenguatge juvenil per a fer-se el modern. Així que ja ho sap: si no vol provocar «cringe», no usi la paraula «cringe».