Un viròleg explica cada quants dies has de fer-te un test d'antígens

Adolfo García Sastre és una de les veus més consultades i reputades a Espanya en relació al Coronavirus

Actualitzada 01/01/2022 a les 16:31

Des que va començar la pandèmia de coronavirus, una de les veus més autoritzades i més consultades pels mitjans de comunicació a Espanya ha estat la d'Adolfo García Sastre, el viròleg espanyol que treballa a l'hospital Mount Sinai de Nova York.Aquest científic burgalès va participar fa uns dies al programa Espejo Público de la cadena Antena 3, on va donar la seva visió sobre l'actual panorama pandèmic, marcat per la variant òmicronGarcía Sastre es va lamentar que en els mesos de tardor no es prenguessin mesures que poguessin minimitzar l'impacte de òmicron, com el reforç de plantilles sanitàries: «No es poden posar tan ràpid les mesures que haurien d'haver-se implantat fa un mes», va dir.El viròleg també va explicar com fer-se tests d'antígens de manera efectiva: «Hauríem de fer-nos tests d'antígens cada dos dies», va dir García Sastre, que recomana els test si serem contacte estret amb una persona l'estat serològic de la qual desconeixem.García Sastre va mostrar el seu alleujament perquè la variant òmicron és menys letal i provoca menys casos greus que les seves predecessores: «Si hagués estat com l'anterior variant, seria una catàstrofe. Afortunadament, és menys severa».Per al viròleg espanyol, òmicron s'assembla «a un virus respiratori normal», la qual cosa no fa sinó ser un senyal per a l'optimisme de cara al final definitiu de la pandèmia de coronavirus en el món.«Amb dosi de reforç, un augment de la immunitat i una vacuna basada més en òmicron, jo crec que podríem donar per acabada la situació», va dir el viròleg en declaracions a la televisió.