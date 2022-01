Un total de 135 persones moren en accident de trànsit a Catalunya el 2021, un 23% menys que el 2019

Quasi el 80% dels morts, homes

Una de cada tres víctimes a la carretera és motorista

La meitat de víctimes, en cap de setmana

Girona i Lleida, més sinistralitat

Nit de Cap d'Any

El desembre han perdut la vida 13 persones a les carreteres, 5 més que el mes de desembre de 2019, any que el Servei Català de Trànsit utilitza per comparar. A tots els mesos del 2021 hi ha hagut una reducció de la sinistralitat respecte el 2019, tret de tres mesos: maig, juny i desembre.De les 135 víctimes mortals, 106 eren homes i 29 dones, el que representa que 8 de cada 10 víctimes mortals el 2021 són homes. Dels 106 homes morts, 90 eren conductors, 4 anaven de passatgers i 12 eren vianants. En canvi, pel que fa a les dones, de les 29 que han perdut la vida aquest 2021, 13 eren conductores, 14 passatgeres i 2 vianants.Per franja d'edat, destaca que la franja que registra el nombre més elevat de persones mortes a causa d'accidents és la de 35 a 44 anys, i també registra un increment en comparació amb el 2019, ja que hi va haver 23 víctimes mortals d'aquesta franja (+39%). Per contra, es redueixen els morts entre 25 i 34 anys (-40%), els de 45 a 54 anys (-39%) i els de més de 65 anys (17 morts el 2021 mentre el 2019 van ser 43).Quasi la meitat de les 135 víctimes mortals registrades l'any passat (47%) pertanyen a col·lectius vulnerables. Concretament, 46 eren motoristes, 14 vianants i 4 ciclistes. Al 2019 havien mort 49 motoristes, 12 vianants i 9 ciclistes. Per tant, el 34% de les víctimes mortals del 2021 han estat motoristes i 1 de cada 10 persones que han perdut la vida a la carretera és vianant.Si hi posem el focus en el col·lectiu de motoristes, de les 46 víctimes mortals, 43 eren homes (tots ells conductors del vehicle) i 3 dones (1 conductora i 2 acompanyants). Pel que fa a la seva d'edat, la franja amb més víctimes és la de 45 a 54 anys, amb 13 morts (el 28% del total).En 2 de cada 3 accidents s'hi va veure implicat un altre vehicle. Per tipus de dia de la setmana, observem que 29 dels 46 motoristes han perdut la vida en caps de setmana o festiu, el 63% del total.Quant a la sinistralitat per dia de la setmana, 67 de les 135 víctimes mortals registrades l'any passat (el 50%), han perdut la vida en cap de setmana o festiu. Els accidents mortals amb més d'un vehicle implicat continuen sent majoritaris i representen el 76% del total de sinistres (97 dels 127).Les col·lisions frontals estan presents en un de cada quatre accidents mortals (27%). Pel que fa als sinistres amb un sol vehicle implicat, enguany registren una disminució del 40% respecte al 2019.La demarcació de Girona ha registrat aquest 2021 un increment de víctimes mortals respecte el 2019, concretament un 26% més (34 persones mortes l'any passat i 27, el 2019). A les comarques gironines, els mesos de juny, juliol i agost van sumar el 40% del total de morts del 2021.A les carreteres de Lleida hi ha hagut una víctima més que el 2019, en concret (29 víctimes mortals el 2021 i 28, el 2019). A Ponent i Alt Pirineu i l'Aran, la proporció de vulnerables és menor (un 24% del total de morts), però sí cal subratllar que el 34% de les víctimes mortals es concentra a la comarca del Segrià.D'altra banda, les demarcacions de Tarragona i Barcelona han registrat una clara reducció de víctimes mortals respecte al 2019. En el cas del Camp de Tarragona i Ebre, la davallada és del 50% (20 persones mortes l'any passat i 40, el 2019) i a Barcelona, el 35% (52 morts l'any passat i 80, el 2019). No obstant, tot i la disminució en el nombre de morts en aquestes dues demarcacions, convé ressaltar que el col·lectiu de vulnerables representen més de la meitat de les víctimes (el 55% a la demarcació de Tarragona i el 53% a la de Barcelona).Durant la nit de Cap d'Any no s'ha registrat cap mort a la xarxa viària interurbana catalana ni hi ha hagut cap accident greu.Amb tot, el cos policial adverteix que la boira intensa es manté en alguns trams de l'AP-2 (Castelldans-Soses) i de l'A-2 (Bellpuig-Soses), així com també a la C-35 (Vidreres-Llagostera). De fet, només aquest divendres es van produir tres accidents múltiples que van causar tres morts i diversos ferits a l'autopista AP-2 al seu pas per les Garrigues, en una zona amb molta boira.