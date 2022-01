Un escape room ajuda a descobrir el refugi antiaeri de Valls de la Guerra Civil

L'accés al refugi es fa des d'un antic celler de Ca Segarra, una casa annexa que no hi tenia una entrada directa quan es va construir. Allà s'hi va fer una obertura que comunica amb l'entramat de túnels, que es troben en molt bon estat de conservació. És per allà per on els participants s'han de moure per anar resolent els enigmes que els faran obtenir diferents lletres que, un cop ordenades correctament, els permetrà aconseguir la paraula clau per desactivar la bomba. «L'escape room s'activa a partir de diferents proves relacionades amb l'espai, la part expositiva o recursos com el codi morse», detalla Txema Nosas, tècnic de l'oficina de turisme de Valls.Nosas aprofita l'activitat per explicar als jugadors la història d'un refugi que es va començar a construir el 1938, quan va acabar la batalla de l'Ebre i la derrota republicana era pràcticament un fet. L'espai es va fer servir poques vegades i segons detalla el tècnic la ciutat no va patir bombardejos importants.Aquesta realitat sovint és desconeguda pels vallencs, sobretot pels joves, que arran de la posada en marxa de l'escape room són el públic majoritari. «Ens està funcionant molt bé», reconeix Nosas. I entre els participants, satisfacció: «És interessant i divertit. Al final he acabat nerviós per trobar la paraula clau», afirma Albert Vilarrubí, que amb el seu equip ha aconseguit desactivar la bomba. Aquest vallenc assegura que «havia sentit a parlar del refugi però no hi havia baixat mai». «Em pensava que serien més coves o passadissos sense llum», explica, i avança que tot i ser el primer escape room que feia, repetirà.De moment les places estan exhaurides fins a finals de gener, moment en el qual el refugi es tancarà uns mesos per fer-hi una intervenció que permetrà obrir més galeries.