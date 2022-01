Quines begudes provoquen més ressaca?

La ressaca que provoca cada beguda depèn dels sucres fermentats que s'utilitzin per obtenir-la i dels seus llevats

Actualitzada 01/01/2022 a les 17:44

El cansament, les nàusees, els dolors musculars i d'estómac, el vertigen o la irritabilitat són només alguns dels seus símptomes: és la ressaca, que arriba l'endemà d'un consum d'alcohol inusual. Però quines són les begudes que provoquen més ressaca?



Les pitjors

Conyac:

Vi negre:

Rom:

Whisky:

Les 'millors'

Cervesa:

Vi blanc:

Ginebra:

Vodka:

La ressaca que provoca cada beguda depèn dels sucres fermentats que s'utilitzin per obtenir-la i dels seus llevats. Generalment les begudes fosques són les que més ressaca produeixen ja que solen contenir més congèneres. El conyac, rom o whisky encapçalen la llista. Alguns nutricionistes hi afegeixen el vi, encara que ho defineixen com l'opció més saludable. Quant a les menys «ressacoses», tenim la cervesa i les begudes blanques com la ginebra i el vodka.Independentment, les begudes de millor qualitat resulten més saludables, perquè són més naturals i, per tant, en el seu procés d'elaboració han estat exposades a menys químics.Un bon brandi és una manera ràpida d'arribar a una ressaca monumental.Conté una gran quantitat de congèneres que faran que ens provi malament si prenem copes de més.Provoca una bona ressaca, especialment si es barreja amb refrescos.Un bon whisky és un luxe, però igualment, el seu consum excessiu porta conseqüències.El millor és que se'n pot beure molta sense notar gaire malestar l'endemà. El problema és que precisament per aquests avantatges, les persones s'excedeixen en el seu consum.Molts pensen que les ressaques de vi blanc són les pitjors. I pot ser cert pel seu alt contingut en sucres, però, a contrari de la també creença, no tants com el vi negre.Les begudes transparents són les que menys ressaca provoquen.Una altra beguda transparent, originària de Rússia, que presa amb moderació deixa poques seqüeles.Però en la ressaca no únicament hi influeix la beguda, sinó les condicions en les quals la prenem: no s'hauria de beure amb l'estómac buit; alentir el buidatge gàstric produeix una menor elevació de l'alcohol en sang i les proteïnes i greixos protegiran el teu fetge, així com la vitamina C.També cal tenir en compte que afegir un refresc carbonatat a la beguda alcohòlica augmenta la velocitat d'absorció de l'alcohol i del lactat en sang, el que contribueix a un augment de la ressaca. A més, els refrescos ensucrats sumen més calories a la beguda alcohòlica. L'alcohol pur ja conté 7kcal per cada gram, és a dir, si a més el barregem amb una beguda ensucrada, serà una bomba calòrica.Les dones tenen ressaques més intenses que els homes a causa que tenen una quantitat molt menor de l'enzim alcohol deshidrogenasa, pel que el descomponen més a poc a poc. Així mateix, les dones tenen un percentatge menor d'aigua corporal (el seu percentatge gras per naturalesa és més alt). L'alcohol deshidrata, per això, els efectes de la ressaca poden ser majors en algunes dones.