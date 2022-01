Les noves sancions que acompanyaran la recentment aprovada Llei de Trànsit

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat 3 de desembre la nova Llei de Trànsit, que permetrà a la DGT imposar noves sancions i endurir algunes multes

Actualitzada 01/01/2022 a les 16:49

Utilitzar el mòbil al cotxe:

No portar cinturó:

Localitzador de radars:

Copiar als exàmens:

Final del marge de 20 km/h en avançar:

Recuperació de punts:

Bicicletes o patinets elèctrics:

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat 3 de desembre la nova Llei de Trànsit, que ja es reflecteix en el BOE, i amb què la Direcció General de Trànsit (DGT) podrà imposar noves sancions i endurir les multes en determinades infraccions:Es manté la multa de 200 euros, però en comptes de treure 3 punts com a fins ara, se'n restaran 6. No fa falta tenir el mòbil a la mà, si l'agent interpreta que el mòbil suposa una distracció per a la conducció, pot imposar la multa.Aquesta infracció continuarà costant 200 euros de multa, però restarà 4 punts en comptes de 3. La mateixa pena que imposarà la DGT a aquells que no portin o utilitzin incorrectament els sistemes de retenció infantil o altres elements de protecció obligatoris a la conducció, així com els que no portin casc amb moto.Abans es multava per la utilització de mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, ara el simple fet de portar-los instal·lats, estiguin o no activats, és considerat una infracció greu, per la qual cosa suposa una sanció de 200 euros i la pèrdua de tres punts del permís de conduir. Però si a més t'agafen utilitzant-lo la multa pot pujar fins els 6.000 euros i 6 punts del carnet.La nova Llei de Trànsit també considera molt greu cometre frau en els exàmens de conduir fent servir dispositius d'intercomunicació no autoritzats, per la qual cosa imposa a l'infractor una multa de 500 euros i la penalització de sis mesos sense poder presentar-se a l'examen.Suprimeix la possibilitat de què turismes i motocicletes puguin excedir en 20 km/h els límits de velocitat a les carreteres convencionals quan avancin altres vehicles. Si un vehicle ja circula al màxim permès en vies convencionals establert en 90 km/h, ja no es podrà arribar fins als 110 km/h per avançar-lo.Ara es poden recuperar dos punts del carnet de conduir després de la realització de cursos de conducció segura certificats per la Direcció General de Trànsit. La nova normativa fixa en dos anys el temps que un usuari ha d'estar sense cometre infraccions per recuperar el seu saldo inicial de punts. Abans aquest període variava en funció de la gravetat de la infracció comesa.Es consideren vehicles, i per tant han d'acatar les normes igual que la resta. Es prohibeix per complet la seua circulació per les voreres i per les zones per als vianants. Queda també vetada la seua circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies que transcorrin dins de poblat i túnels urbans. Si s'incompleix alguna d'aquestes regles la multa serà de 200 euros.Aquestes normes entraran en vigor el 21 de març de 2022, tres mesos després de la seva aprovació definitiva al Congrés i publicació al BOE.