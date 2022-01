La CE proposa considerar sostenible la inversió en energia nuclear i gas

Per tal d'entrar en vigor, la proposta haurà de rebre el vistiplau del Parlament Europeu i del Consell de la UE

Actualitzada 01/01/2022 a les 18:12

La Comissió Europea va proposar que les inversions en energia nuclear i gas natural es considerin sostenibles en la transició ecològica, segons va dir aquest dissabte, després d'anunciar que ahir va començar les consultes sobre aquest tema amb els països de la UE i els experts de la Plataforma de Finances Sostenibles.«Tenint en compte l'assessorament científic i l'actual progrés tecnològic, així com els diferents reptes cap a la transició entre els Estats membres, la Comissió considera que existeix un paper per al gas natural i la energia nuclear com a mitjà per a facilitar la transició cap a un futur basat predominantment en les renovables», va dir l'Executiu comunitari.Brussel·les pretén aprovar l'acte delegat aquest mes de gener després de consultar amb els governs europeus i els experts, però perquè entri en vigor, la proposta haurà de rebre el vistiplau del Parlament Europeu i del Consell de la UE.L'Executiu comunitari ha anat retardant la proposta en les últimes setmanes i no va ser fins a mitjan setmana passada, en la seva última reunió prèvia a l'aturada nadalenca, quan va mantenir un debat sobre l'anomenada «taxonomia».En la seva proposta, la Comissió va proposar que rebin l'etiqueta verda les inversions en les centrals nuclears que rebin el permís de construcció abans de 2045 i que també es consideri sostenible al gas natural sempre que provingui d'energies renovables o tingui baixes emissions el 2035.Els Estats membres estan dividits sobre el rol que han de jugar aquestes dues fonts d'energia en la transició cap a la neutralitat climàtica que Brussel·les vol aconseguir el 2050.França lidera el grup de països que volen que l'energia nuclear es consideri sostenible, mentre que Alemanya s'oposa a això, encara que Berlín sí que és favorable al fet que les inversions en gas natural rebin l'etiqueta verda durant la transició.Espanya, no obstant això, s'oposa al fet que les inversions en qualsevol de les dues fonts en qüestió siguin qualificades com a inversions sostenibles.Els Estats membres i els experts de la Plataforma de Finances Sostenibles tindran fins al 12 de gener per a enviar les seves contribucions a Brussel·les.Després, el text haurà d'aprovar-se per majoria simple en l'Eurocambra i per majoria qualificada en el Consell, és a dir, que l'aprovin almenys 20 països de la UE i que representin al 65% de la població de la UE.