L'error que cometem amb els tests d'antígens que pot disparar els contagis

La divulgadora Marián García parla dels «tímids positius» que podrien desvirtuar el resultat de la prova

Actualitzada 01/01/2022 a les 20:01

Els tests d'antígens s'han convertit ja en un element més en les nostres vides. Aquests sistemes de detecció de la Covid-19 en l'organisme es poden adquirir a les farmàcies, són senzills d'usar i donen un resultat ràpidament.No obstant això, encara que la seva fiabilitat no és total, pot ser un indicador de si devem o no ajuntar-nos amb altres persones no convivents. Sempre que, això sí, fem el test correctament.Quan dipositem al dispositiu la mostra de la nostra saliva o mucosa i esperem uns minuts, hi ha tres possibilitats: que es marqui la C (que indica que el test s'ha fet correctament), que es marquin la C i la T (el que revela un positiu) o que es marqui només la T o cap de les dues lletres (el que fan el test invàlid).De qualsevol manera, donar negatiu en un test no significa al 100% que no tinguis la Covid, a causa del que es coneix com a «tímid positiu». El terme l'encunya la divulgadora Marián García, més coneguda com aEn una recent aparició en el programa de televisió Espejo Público d'Antena 3, García va explicar que un «tímid positiu» és una persona que dona negatiu en un test d'antígens encara que amb un resultat poc clar.Segons la divulgadora, ha de repetir el test en els dies següents, i el més probable és que acabi donant positiu. García va posar l'exemple d'una seguidora: «El 23 de desembre era positiu tímid, el 24 una mica menys i el 25 era descarat. Imagina't quin hauria passat si amb la prova del 23, amb aquest positiu tímid, aquesta persona no hagués decidit fer-se més tests i hagués anat al sopar de Nit de Nadal».