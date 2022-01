Es dispara el risc de rebrot i es notifiquen més de 2000 casos nous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Afortunadament, ahir va ser la primera jornada sense defuncions després de tres consecutives comptabilitzant-ne

Actualitzada 01/01/2022 a les 10:05

La situació a Catalunya

El Departament de Salut ha declarat 22.234 nous casos de covid-19, el que situa el total de positius confirmats amb PCR o TA en 1.242.040. Les funeràries han notificat 23 morts, amb un total de 24.623 defuncions des de l'inici de la pandèmia. En paral·lel, hi ha 20 ingressats menys als hospitals de Catalunya (1.592) però 5 crítics més a l'UCI (433). El risc de rebrot continua clarament a l'alça i s'enfila a 3.976 punts (+429), mentre que l'Rt baixa una centèsima fins a 1,87. El 22,34% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu (quasi 10 punts més que la setmana del 15 al 21 de desembre, un 13%). La incidència acumulada a 14 dies puja de 1.941,67 a 2.186,67, mentre que a 7 dies creix de 1.327,47 a 1.481,23.

La sisena onada de la Covid-19 segueix afectant la demarcació del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre on cada vegada s'hi comptabilitzen més infectats. En la jornada d'ahir, al Camp de Tarragona van ser 1.591 els nous contagiats per aquesta malaltia, mentre que a les terres de l'Ebre en foren 472 segons dades del Departament de Salut de la Generalitat.Les dades epidemiològiques també continuen la seva tendència a l'alça. El risc de rebrot augmenta en 405 punts al Camp de Tarragona per superar els 3.000 punts, concretament, 3.003, i, a les Terres de l'Ebre l'augment és de 332 punts per a situar-se en 3.259. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus (Rt) s'observa la mateixa tendència, a Tarragona és d'1,98, apropant-se perillosament al 2, fet que significaria que cada positiu de covid-19 contagia a dues persones. A les Terres de l'Ebre l'Rt és d'1,78.Afortunadament, després de tres jornades consecutives en què Salut notificava defuncions a la demarcació, ahir no es va haver de lamentar cap pèrdua per culpa de la Covid-19.La pressió hospitalària, per la seva banda, s'ha vist alleugerida al Camp de Tarragona, que avui compta amb vuit pacients ingressats menys i un pacient menys a l'UCI. Ara mateix són 92 els ingressats al Camp de Tarragona i 24 els que necessiten Cures Intensives. A les Terres de l'Ebre, en canvi, el nombre d'ingressats ha augmentat en sis unitats per situar-se amb 33 pacients, mentre que el nombre de pacients que requereixen cures intensives es manté en 11.