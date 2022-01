Els Mossos dissolen 25 festes il·legals la nit de Cap d'Any a Catalunya

La policia catalana aixeca una setantena d'actes per incomplir les restriccions per la pandèmia

Actualitzada 01/01/2022 a les 11:41

Els Mossos d'Esquadra han detectat durant la nit de Cap d'Any 25 festes il·legals en diversos punts de Catalunya, que han dissolt sense incidències després d'aixecar actes als organitzadors. La policia catalana ha aixecat un total de 69 actes per incomplir les restriccions per la pandèmia. El dispositiu especial del cos i les policies locals, iniciat a les deu de la nit del 31 de desembre i que ha acabat a les sis del matí, ha permès detenir 53 persones, de les quals 23 són per delictes contra el patrimoni i 14 per violència masclista. S'han fet 43 controls. De les 674 lectures d'alcoholèmia, 50 han estat positives, 8 de les quals de tipus penal. 7 conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.