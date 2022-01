Els dos moments en els que els infectats per òmicron són més contagiosos

Aquesta troballa és el que ha fet als Estats Units canviar el temps de les quarantenes, passant de 10 dies a 5

Actualitzada 01/01/2022 a les 13:37

La variant òmicron del coronavirus ha posat en escac als sistemes sanitaris de tot el món a causa de la seva forta capacitat de reproducció i la velocitat a la qual es propaga entre la població.Conforme avança el temps es van coneixent més detalls de com es multiplica aquest nova variant. Ara, una nova recerca revela que la òmicron es difon en dos pics.Tal com recull Redacció Mèdica, els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC) han publicat una actualització sobre la variant òmicron en la qual expliquen els moments en els quals un infectat per aquest variant és més contagiós.El primer moment de perillositat té lloc en els dos primers dies de l'aparició dels símptomes de la Covid-19 i, el segon moment perillós és més tard, dos o tres dies després.Aquesta troballa és el que ha fet als Estats Units canviar el temps de les quarantenes, passant de 10 dies a 5 en el cas de les persones que donin positiu. En el cas d'asimptomàtics, poden evitar l'aïllament sempre que portin la màscara en tot moment en els següents 5 dies.Encara que la capacitat de reproducció de òmicron és major que la d'altres variants, la gravetat dels seus casos també és menor i està registrant menys ingressos hospitalaris i menys morts.