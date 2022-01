Els avenços tecnològics que s'esperen aquest 2022

Després d'un any marcat per la crisi de subministraments i l'augment de la demanda les companyies tecnològiques es preparen per a un 2022 amb novetats

Actualitzada 01/01/2022 a les 12:27

1. Aposta pels plegables

2. Pantalles més grans a les tauletes

3. Televisors amb un disseny particular

4. Més autonomia i mesurament als rellotges

5. Centrats en el Gaming

Les empreses d'aparells tecnològics encaren un 2022 que arribarà ple de nous avanços tecnològics, segons demostren els seus últims llançaments i previsions per a l'any vinent.Després d'un 2021 marcat per la crisi de subministraments a causa de la falta de semiconductors, l'augment de la demanda provocada pel coronavirus i els problemes de transport a Àsia, les companyies d'aparells tecnològics com Samsung, Apple, Xiaomi, Lenovo, Honor o LG es preparen per a un 2022 en el qual apostaran per nous llançaments.Aquests són els cinc avanços tecnològics que podem esperar per part de les companyies per al pròxim 2022.Després de la irrupció dels mòbils plegables, les grans companyies tecnològiques continuaran apostant per aquesta mena de dispositius, tal com demostren els últims llançaments d'Huawei o Honor.En el cas de la primera companyia, acaba de presentar Huawei P50 Pocket, un dispositiu que aposta pel plec en vertical, que segueix el camí de Samsung amb la seva sèrie Galaxy Z Flip.Per part seva, la companyia Honor ha confirmat que «llançarà aviat» el seu primer mòbil plegable, Honor Magic V, que arribarà al mercat el pròxim 2022.En el cas de les tauletes, que durant el tercer trimestre de 2021 van registrar el seu primer descens des que va començar la pandèmia, segons les dades de IDC, les companyies apostaran per formats més grans, que poden arribar fins a pantalles de 15 polzades.En aquesta direcció, Lenovo ja va llançar al mercat a la tardor el Ioga Tab 13, una de les tauletes més grans del mercat, amb una pantalla de 13 polzades, segons va anunciar llavors la companyia.A més, segons l'analista tecnològic Mark Guardan, Apple estaria treballant en una versió de les seves tauletes de 15 polzades, capaç de carregar algunes aplicacions del sistema operatiu dels ordinadors portàtils, amb una potència similar.Entre les novetats per al pròxim 2022, LG ha presentat la seva sèrie de televisors intel·ligents Lifestyle: la Smart TV LG Object, amb un aspecte que limita un llenç, i la Smart TV LG StandbyMe, amb un panell LCD i una diagonal de 27 polzades, a més de suport mòbil amb rodes i bateria en el seu interior.Al costat d'aquests avanços per a televisions, LG també ha mostrat altres apostes per al 2022, com el monitor vertical que redueix el dolor al coll o el monocicle amb pantalla, avanços que mostrarà a el CES 2022.En el cas dels rellotges intel·ligents, els últims avanços de les companyies tecnològiques apunten al fet que en el pròxim 2022 apostaran per una major autonomia i l'augment dels sensors per a mesurar tot tipus de variables.Aquest és el cas de l'Huawei Watch D, el primer dispositiu de la companyia capaç de mesurar la pressió arterial, a més de comptar amb acceleròmetre, giroscopi, sensor òptic per a mesurament de ritme cardíac, mesurament d'electrocardiogrames, tensiòmetre, oxímetre i baròmetre.A més, dispositius com el Redmi Watch 2 Lite o l'Huawei Watch GT Runner aposten per fins a dues setmanes d'autonomia.Després d'experimentar un augment en les vendes d'ordinadors per a jugar a nivell mundial del 10,8% en el segon trimestre de 2021 respecte al mateix període de 2020, segons la consultora IDC, les companyies tecnològiques se centraran en la indústria del videojoc el 2022, amb llançaments especialitzats per a aquest terreny.Aquest és el cas dels nous monitors i televisors que Samsung llançarà el 2022, que inclouran el suport per a HDR10+ Gaming per defecte, o el primer portàtil d'LG, el model 17G90Q, amb pantalla de 17 polzades i un pes de 2,7 quilograms.