El temps que es mantenen els aerosols en una habitació que no es ventila

Un estudi publicat al Journal of the American Medical Association ofereix la resposta

Actualitzada 01/01/2022 a les 12:07

Que el coronavirus es contagia a través d'aerosols és una cosa que ja no escapa a gairebé ningú. No obstant això, per Nadal i especialment en festivitats com a Nit de cap d'any és habitual que les reunions entre amics i familiars ajuntin a diverses persones en un recinte interior, la qual cosa provoca que aquests aerosols puguin contagiar amb major facilitat.Els experts porten tota la pandèmia recordant la importància de ventilar en interiors, sobretot davant una alta o moderada concentració de persones... i més si aquestes no porten mascareta.Ara bé, què diuen els estudis sobre la permanència dels aerosols covid en interiors? Una investigació elaborada entre l'Escola Chan de Salut Pública de la Universitat d'Harvard, la Taubman College of Architecture & Urban Planning de la Universitat de Michigan i la HOK Architects, publicada al Journal of the American Medical Association conclou que aquests aerosols, sobretot els més petits, poden romandre en l'aire des de 30 minuts a hores i viatjar molt fins a dos metres... si no més.La recerca ressalta que són els aerosols més petits (<5 μm), emesos tant en parlar, respirar com tossir, poden romandre en l'ambient per temps superiors a mitja hora i aconseguir els dos metres en aquest espai, la qual cosa fa que unes certes distàncies no siguin suficients entre persones.La recerca proposa que l'ideal és realitzar de quatre a sis canvis d'aire en l'estada per hora, bé obrint finestres si no es disposa de sistemes específics per a filtrar aire de «almenys una qualificació d'eficiència mínima de valor 13 (MERV 13); o el pas de l'aire a través de purificadors d'aire portàtils amb filtres HEPA (aire de partícules d'alta eficiència)».